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Англия
31 марта 2025, 13:46 | Обновлено 31 марта 2025, 13:50
217
0

Могут обменять на Исака. Ньюкасл заинтересован в двух игроках Ливерпуля

Диогу Жота и Харви Эллиотт находятся в списке интересов «сорок»

31 марта 2025, 13:46 | Обновлено 31 марта 2025, 13:50
217
0
Могут обменять на Исака. Ньюкасл заинтересован в двух игроках Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine

Клуб из Английской Премьер-лиги «Ньюкасл» рассматривает вариант подписания двух футболистов «Ливерпуля» Диогу Жоты и Харви Эллиотта.

Интерес к обоим спортсменам проявляет лично тренер «сорок» Эдди Хау, что увеличивает вероятность трансфера. Однако существует вариант, что «Ньюкасл» может добавить двух игроков в соглашение по обмену Александра Исака, на которого охотится «Ливерпуль».

Следует сказать, что руководство «Ливерпуля» не против попрощаться с Диогу и Харви, поскольку оба спортсмена не входят в планы главного тренера.

В этом сезоне Жота отыграл 29 поединков, в которых португалец оформил восемь голов и четыре ассиста. В свою очередь Эллиотт сыграл 21 матч, имея в активе четыре гола и два ассиста.

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Ньюкасл Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы трансферы АПЛ Харви Эллиотт Диогу Жота
Андрей Витренко Источник: GiveMeSport
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