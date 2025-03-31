Могут обменять на Исака. Ньюкасл заинтересован в двух игроках Ливерпуля
Диогу Жота и Харви Эллиотт находятся в списке интересов «сорок»
Клуб из Английской Премьер-лиги «Ньюкасл» рассматривает вариант подписания двух футболистов «Ливерпуля» Диогу Жоты и Харви Эллиотта.
Интерес к обоим спортсменам проявляет лично тренер «сорок» Эдди Хау, что увеличивает вероятность трансфера. Однако существует вариант, что «Ньюкасл» может добавить двух игроков в соглашение по обмену Александра Исака, на которого охотится «Ливерпуль».
Следует сказать, что руководство «Ливерпуля» не против попрощаться с Диогу и Харви, поскольку оба спортсмена не входят в планы главного тренера.
В этом сезоне Жота отыграл 29 поединков, в которых португалец оформил восемь голов и четыре ассиста. В свою очередь Эллиотт сыграл 21 матч, имея в активе четыре гола и два ассиста.
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