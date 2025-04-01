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  4. МАНЧИНИ: «Боюсь Довбика. Это шкаф, от которого отлетаешь на 4 метра»
Италия
01 апреля 2025, 14:35 |
2134
1

МАНЧИНИ: «Боюсь Довбика. Это шкаф, от которого отлетаешь на 4 метра»

Джанлука Манчини дал характеристику украинскому форварду

01 апреля 2025, 14:35 |
2134
1
МАНЧИНИ: «Боюсь Довбика. Это шкаф, от которого отлетаешь на 4 метра»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Защитник «Ромы» Джанулка Манчини поделился мыслями относительно своего украинского одноклубника Артема Довбика.

«Артем – золотой мальчик, исключительный. Мы все знаем, что, к сожалению, переживает его семья, и я думаю, что это немного влияет на него. Однако, когда мы на поле, то в течение 90 минут должны оставлять все остальное в стороне, даже если это не всегда легко.

Иногда я шучу над ним или подбадриваю его, потому что он – это огромный четырехдверный шкаф. Когда я тренируюсь против него и мы сталкиваемся в подкатах, я, можно сказать, боюсь, потому что если он нападает на тебя с силой, то отправляет тебя на четыре метра.

В матче с «Лечче» с начала первого тайма я по особому подгонял его и говорил ему: «Артем, или ты забиваешь, или получаешь желтую карточку. Я хочу увидеть, как ты плечом толкаешь защитника и отправляешь его в полет».

И действительно, гол почти так и родился – от борьбы плечом с Федерико Баскиротто. Они оба физически крепкие ребята, но эта конкурентная подлость в спортивном смысле была решающей, когда он забил гол. Когда Артем праздновал, я сказал ему: «Ты – сильный, ты всегда должен прорываться!» – заявил Манчини в интервью Cronache di Spogliatoio.

Сообщалось, что в «Роме» определились с будущим Довбика.

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Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик Джанлука Манчини
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Сергій П
Джанулка фігні не скаже
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