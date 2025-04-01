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Испания
01 апреля 2025, 16:07 | Обновлено 01 апреля 2025, 16:08
2289
3

Реал нашел сенсационную замену для Анчелотти. Это чемпион мира

Королевский клуб может возглавить Лионель Скалони

01 апреля 2025, 16:07 | Обновлено 01 апреля 2025, 16:08
2289
3
Реал нашел сенсационную замену для Анчелотти. Это чемпион мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Скалони

Мадридский «Реал» интересуется главным тренером национальной сборной Аргентины Лионелем Скалони, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, коуч рассматривается как один из возможных вариантов для замены Карло Анчелотти. Напомним, в 2022 году Лионель Скалони вместе со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира в Катаре.

В этом сезоне Ла Лиги «Реал» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 63 очка в 29 матчах. В Лиге чемпионов клуб дошел до стадии четвертьфиналов, где встретится с лондонским «Арсеналом».

Ранее сообщалось, что Хаби Алонсо выдвинул ультиматум «Реалу».

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Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
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Комментарии 3
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Jaime_Lannister
Я думав, Петраков.
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Victor673256ua
Реал звично не кожного дня кличе. Але залишати збірну, яка відібралась на ЧС і має непогані шанси вдруге поспіль стати чемпіоном... Навряд чи
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