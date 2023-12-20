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  4. Джокер Мудрик. Челси ушел от поражения Ньюкаслу и выиграл серию пенальти
Англия
20 декабря 2023, 00:09 | Обновлено 20 декабря 2023, 00:17
2183
13

Джокер Мудрик. Челси ушел от поражения Ньюкаслу и выиграл серию пенальти

Михаил результативно вышел на замену

20 декабря 2023, 00:09 | Обновлено 20 декабря 2023, 00:17
2183
13
Джокер Мудрик. Челси ушел от поражения Ньюкаслу и выиграл серию пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся матч 1/4 финала Кубка английской лиги, в котором «Челси» на «Стэмфорд Бридж» переиграл «Ньюкасл».

Украинский легионер «синих» Михаил Мудрик появился на 78-й минуте и сравнял счет на 90+2 минуте.

Отметим, что согласно регламенту после ничьей в основное время команды сразу же ждала послематчевая серия пенальти.

В серии одиннадцатиметровых успешнее был «Челси». Киран Триппьер не смог попасть по воротам, также не забил Метт Ритчи. А Михаил Мудрик бил четвертым и поставил победную точку.

Недавно команды встречались в АПЛ, «Ньюкасл» выиграл со счетом 4:1.

Жеребьевка полуфинальной стадии состоится в среду, 20 декабря.

Кубок английской лиги. 1/4 финала

«Челси» – «Ньюкасл» – 1:1 (4:2 по пенальти)
Гол: Мудрик (90+2) – Уилсон (16).

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Каллум Уилсон Ньюкасл Маурисио Почеттино Михаил Мудрик Челси Кубок английской лиги по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 13
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Remark
Воротнік Челсі топчик. Норм потягнув. А Мішаня красень зрівняв рахунок.
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+8
Octopus
Воу-воу полехче, так можно и первый трофей выиграть!
Мудрик молодец, и в серии пенальти не подвел!
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+5
andre_lui
Михайло Герой Челсі сьогодні! Дуже важливий для нього матч! 
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+4
Nostradamus
Ой звезду поймааает 😁 но молодец) 
А регламент правильный 👌
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+3
KirTheKing
Мишаня це прицільний форвард-руйнівник. а хейтеры Мишани опять в пролете !!
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+2
New Zealander
ТОП!
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+2
avk2307
Думав виключати вже ,  потім чогось вирішив додивитись і не пожалкував.
Гол дуже важливий для Мудрика , а ще важливіше , що з пенальті забив. Справжній джокер сьогодні.
Але гра сьогодні  не дуже . Що Ньюкасл забив з помилки, що Челсі. А так всю гру нуднувато.... 
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+1
Віктор Коробка
Нарешті і Мишко став джокером матчу! Браво!
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+1
Maxcrimea10
Кевiн на пару з Михайлом перевернули матч в кiнцi з нiг на голову)
Ответить
+1
Лига конференций без динамо
Мишка намудрил👍
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0
Play Games
В мене чуйка наступна гра ню не програє або розгромно переможе. Так і живемо. Кожена гра несподіваний не передбачуваний результат. Потім знов злиють комусь. Тріпєр привезе. Або ще хтось.
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-1
Play Games
Гол через тріпєра і пенку не забив. Взагалі в ворота не попав або так і цілився мимо. Гра з евертоном. 2 рази віддає можна сказати мяч супернику на вихід сам на сам. Ви вірите в чесність? Мда... Розчарувався я в футболі. Колись так дивився ігри не відірватися було. А це мабуть і тоді таке було. Але може в меншій мірі
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-2
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