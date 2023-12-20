Джокер Мудрик. Челси ушел от поражения Ньюкаслу и выиграл серию пенальти

Состоялся матч 1/4 финала Кубка английской лиги, в котором «Челси» на «Стэмфорд Бридж» переиграл «Ньюкасл».

Украинский легионер «синих» Михаил Мудрик появился на 78-й минуте и сравнял счет на 90+2 минуте.

Отметим, что согласно регламенту после ничьей в основное время команды сразу же ждала послематчевая серия пенальти.

В серии одиннадцатиметровых успешнее был «Челси». Киран Триппьер не смог попасть по воротам, также не забил Метт Ритчи. А Михаил Мудрик бил четвертым и поставил победную точку.

Недавно команды встречались в АПЛ, «Ньюкасл» выиграл со счетом 4:1.

Жеребьевка полуфинальной стадии состоится в среду, 20 декабря.

Кубок английской лиги. 1/4 финала

«Челси» – «Ньюкасл» – 1:1 (4:2 по пенальти)

Гол: Мудрик (90+2) – Уилсон (16).