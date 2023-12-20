Джокер Мудрик. Челси ушел от поражения Ньюкаслу и выиграл серию пенальти
Михаил результативно вышел на замену
Состоялся матч 1/4 финала Кубка английской лиги, в котором «Челси» на «Стэмфорд Бридж» переиграл «Ньюкасл».
Украинский легионер «синих» Михаил Мудрик появился на 78-й минуте и сравнял счет на 90+2 минуте.
Отметим, что согласно регламенту после ничьей в основное время команды сразу же ждала послематчевая серия пенальти.
В серии одиннадцатиметровых успешнее был «Челси». Киран Триппьер не смог попасть по воротам, также не забил Метт Ритчи. А Михаил Мудрик бил четвертым и поставил победную точку.
Недавно команды встречались в АПЛ, «Ньюкасл» выиграл со счетом 4:1.
Жеребьевка полуфинальной стадии состоится в среду, 20 декабря.
Кубок английской лиги. 1/4 финала
«Челси» – «Ньюкасл» – 1:1 (4:2 по пенальти)
Гол: Мудрик (90+2) – Уилсон (16).
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Мудрик молодец, и в серии пенальти не подвел!
А регламент правильный 👌
Гол дуже важливий для Мудрика , а ще важливіше , що з пенальті забив. Справжній джокер сьогодні.
Але гра сьогодні не дуже . Що Ньюкасл забив з помилки, що Челсі. А так всю гру нуднувато....