Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка английской лиги
Кубок английской лиги
Челси
19.12.2023 22:00 - : -
Ньюкасл
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
19 декабря 2023, 04:36 | Обновлено 19 декабря 2023, 04:51
65
0

Челси – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка английской лиги

Поединок состоится 19 декабря в 22:00 по Киеву

19 декабря 2023, 04:36 | Обновлено 19 декабря 2023, 04:51
65
0
Челси – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка английской лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

19 декабря на «Стэмфорд Бридж» пройдет матч четвертьфинала Кубка Лиги Англии, в котором «Челси» встретится с «Ньюкаслом». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Челси

Команда откровенно провалила прошлый сезон: гранд закончил тот розыгрыш Премьер-Лиги на 12-м месте. Казалось бы, что новому менеджеру, Маурисио Почеттино, будет легко прибавить, тем более что синие выложили на новых футболистов опять рекордные суммы. Но на деле в АПЛ к Рождеству подходят, имея больше поражений, чем побед. Последние бывают довольно яркими: погром Тоттенхэма, 3-2 в меньшинстве с Брайтоном. Но они сменяются разочарованиями типа 0-2 с Эвертоном, да и 1-2 с нынешним МЮ тоже были провалом. Но в субботу настроение себе немного подняли, дожав Шеффилд Юнайтед на 2-0. В общем, шансов на топ-4 в Премьер-Лиге минимум, и нужно чем-то компенсировать. На евроарене сейчас Мудрик и компания не играют. Остается Кубок Лиги, где уже выбили Уимблдон, Брайтон и Блэкберн.

Ньюкасл

Клуб играет по крайне сложному, плотному календарю - причем для него это новый опыт. Как 4-я команда прошлого розыгрыша АПЛ, она вернулась наконец-то в Лигу чемпионов. Там сороки попали в непростую компанию из опытных ПСЖ, Миланом и дортмундской Боруссией, и борьбу пришлось вести до последнего тура. Там, похоже, снова не хватило опыта, и, проиграв, англичане стали четвертыми, закончив еврокампанию. При этом на внутренней арене, в Премьер-Лиге, ожидаемо не удалось сохранить удержаться в квартете лидеров на фоне плотной конкуренции. В целом, побед и сейчас хватает, но они перемешиваются типа 1-4 с Тоттенхэмом. За все накопленные неудачи ответил Фулхэм, которого в прошлом туре разгромили 3-0. При такой нагрузке удивительно, что подопечные Эдди Хау в Кубке Лиги уже выбили пару грандов из Манчестера, сначала, минимально, с Сити, а потом разгромно и на выезде Юнайтед.

Статистика личных встреч

Сороки в прошлом сезоне набрали 4 очка из 6 возможных с пенсионерами. А в конце ноября разгромили их 4-1, правда, дома.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в Челси, но в этом сезоне Ньюкасл как минимум не хуже. Привлекательно смотрится вариант со ставкой на то, что гости не проиграют (коэффициент - 2,15).

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Эвертон – Фулхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Эвертон – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка английской лиги
Челси – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок английской лиги по футболу Челси Ньюкасл Челси - Ньюкасл прогнозы прогнозы на футбол Михаил Мудрик
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты
Другие виды | 18 декабря 2023, 11:09 0
ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты
ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты

Турнир проходит с 29 ноября по 17 декабря в Дании, Норвегии и Швеции

Соперники для Лунина и Зинченко. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
Футбол | 18 декабря 2023, 13:20 35
Соперники для Лунина и Зинченко. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
Соперники для Лунина и Зинченко. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевки весенней стадии ЛЧ

ФОТО. Лицо и эмоции Трубина после топ-сейва на последних минутах с Брагой
Футбол | 18.12.2023, 07:31
ФОТО. Лицо и эмоции Трубина после топ-сейва на последних минутах с Брагой
ФОТО. Лицо и эмоции Трубина после топ-сейва на последних минутах с Брагой
Дубль и MVP матча от Довбика. Жирона разобралась с Алавесом
Футбол | 18.12.2023, 23:57
Дубль и MVP матча от Довбика. Жирона разобралась с Алавесом
Дубль и MVP матча от Довбика. Жирона разобралась с Алавесом
В ФИФА определили страны-хозяева чемпионатов мира U-20 у мужчин и женщин
Футбол | 19.12.2023, 00:50
В ФИФА определили страны-хозяева чемпионатов мира U-20 у мужчин и женщин
В ФИФА определили страны-хозяева чемпионатов мира U-20 у мужчин и женщин
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лучшее выступление кипера, которое я видел. Фаны Бенфики – про игру Трубина
Лучшее выступление кипера, которое я видел. Фаны Бенфики – про игру Трубина
18.12.2023, 08:20 11
Футбол
ФОТО. Сын игрока Шахтера учится в одном классе с сестрой Холанда
ФОТО. Сын игрока Шахтера учится в одном классе с сестрой Холанда
17.12.2023, 01:06 8
Футбол
Рой КИН – ван Дейку: «Ты играешь за клуб, у которого один титул за 30 лет»
Рой КИН – ван Дейку: «Ты играешь за клуб, у которого один титул за 30 лет»
17.12.2023, 22:54 13
Футбол
ВИДЕО. «Лучший вингер в мире». Все действия Мудрика в матче против Шеффилда
ВИДЕО. «Лучший вингер в мире». Все действия Мудрика в матче против Шеффилда
17.12.2023, 14:28 19
Футбол
Отец Тайсона Фьюри рассказал о разнице между сыном и Александром Усиком
Отец Тайсона Фьюри рассказал о разнице между сыном и Александром Усиком
17.12.2023, 12:18 2
Бокс
А так можно было? Россиянка вместо матча с Костюк сыграла финал с мужчиной
А так можно было? Россиянка вместо матча с Костюк сыграла финал с мужчиной
17.12.2023, 16:40 2
Теннис
Двадцать лет спустя. 10 самых дорогих трансферов сезона-2003/04
Двадцать лет спустя. 10 самых дорогих трансферов сезона-2003/04
17.12.2023, 08:10 4
Футбол
Лунин пропустил один мяч. Реал разгромил Вильярреал и стал лидером Ла Лиги
Лунин пропустил один мяч. Реал разгромил Вильярреал и стал лидером Ла Лиги
17.12.2023, 23:59 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем