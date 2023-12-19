19 декабря на «Стэмфорд Бридж» пройдет матч четвертьфинала Кубка Лиги Англии, в котором «Челси» встретится с «Ньюкаслом». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Челси

Команда откровенно провалила прошлый сезон: гранд закончил тот розыгрыш Премьер-Лиги на 12-м месте. Казалось бы, что новому менеджеру, Маурисио Почеттино, будет легко прибавить, тем более что синие выложили на новых футболистов опять рекордные суммы. Но на деле в АПЛ к Рождеству подходят, имея больше поражений, чем побед. Последние бывают довольно яркими: погром Тоттенхэма, 3-2 в меньшинстве с Брайтоном. Но они сменяются разочарованиями типа 0-2 с Эвертоном, да и 1-2 с нынешним МЮ тоже были провалом. Но в субботу настроение себе немного подняли, дожав Шеффилд Юнайтед на 2-0. В общем, шансов на топ-4 в Премьер-Лиге минимум, и нужно чем-то компенсировать. На евроарене сейчас Мудрик и компания не играют. Остается Кубок Лиги, где уже выбили Уимблдон, Брайтон и Блэкберн.

Ньюкасл

Клуб играет по крайне сложному, плотному календарю - причем для него это новый опыт. Как 4-я команда прошлого розыгрыша АПЛ, она вернулась наконец-то в Лигу чемпионов. Там сороки попали в непростую компанию из опытных ПСЖ, Миланом и дортмундской Боруссией, и борьбу пришлось вести до последнего тура. Там, похоже, снова не хватило опыта, и, проиграв, англичане стали четвертыми, закончив еврокампанию. При этом на внутренней арене, в Премьер-Лиге, ожидаемо не удалось сохранить удержаться в квартете лидеров на фоне плотной конкуренции. В целом, побед и сейчас хватает, но они перемешиваются типа 1-4 с Тоттенхэмом. За все накопленные неудачи ответил Фулхэм, которого в прошлом туре разгромили 3-0. При такой нагрузке удивительно, что подопечные Эдди Хау в Кубке Лиги уже выбили пару грандов из Манчестера, сначала, минимально, с Сити, а потом разгромно и на выезде Юнайтед.

Статистика личных встреч

Сороки в прошлом сезоне набрали 4 очка из 6 возможных с пенсионерами. А в конце ноября разгромили их 4-1, правда, дома.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в Челси, но в этом сезоне Ньюкасл как минимум не хуже. Привлекательно смотрится вариант со ставкой на то, что гости не проиграют (коэффициент - 2,15).