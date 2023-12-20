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Кубок английской лиги
Челси
19.12.2023 22:00 – FT 1 : 1
4 : 2 Серия пенальти Серия пенальти
Ньюкасл
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
20 декабря 2023, 02:45 |
414
0

Челси – Ньюкасл – 1:1 (пен. 4:2). Как Мудрик спас Почеттино. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка лиги Англии

20 декабря 2023, 02:45 |
414
0
Челси – Ньюкасл – 1:1 (пен. 4:2). Как Мудрик спас Почеттино. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

19 декабря состоялся матч 1/4 финала Кубка английской лиги между командами «Челси» и «Ньюкасл».

Основное время игры завершилось со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее оказались лондонцы – 4:2.

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 78-й минуте вместо Рахима Стерлинга.

Именно украинец сравнял счет на 90+2-й и спас «пенсионеров». В серии пенальти Мудрик точно пробил с точки, забив 4-й 11-метровый для «Челси».

Кубок лиги Англии. 1/4 финала. 19 декабря

Челси – Ньюкасл – 1:1 (серия пенальти – 4:2)

Голы: Мудрик, 90+2 – Уилсон, 16

Видео голов и обзор матча:

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил Михаил Мудрик (Челси).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Бруно Гимарайнс (Ньюкасл).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Кристофер Нкунку (Челси).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Конор Галлахер (Челси).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Каллум Уилсон (Ньюкасл).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Коул Палмер (Челси).
90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Михаил Мудрик (Челси).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Каллум Уилсон (Ньюкасл).
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Источник Sport.ua
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