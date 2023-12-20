19 декабря состоялся матч 1/4 финала Кубка английской лиги между командами «Челси» и «Ньюкасл».

Основное время игры завершилось со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее оказались лондонцы – 4:2.

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 78-й минуте вместо Рахима Стерлинга.

Именно украинец сравнял счет на 90+2-й и спас «пенсионеров». В серии пенальти Мудрик точно пробил с точки, забив 4-й 11-метровый для «Челси».

Кубок лиги Англии. 1/4 финала. 19 декабря

Челси – Ньюкасл – 1:1 (серия пенальти – 4:2)

Голы: Мудрик, 90+2 – Уилсон, 16

Видео голов и обзор матча: