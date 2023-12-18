Во вторник, 19 декабря, состоится матч 1/4 финала Кубка английской лиги по футболу, в котором встретятся лондонский «Челси» и «Ньюкасл». Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».



Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.

Челси – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция