Англия18 декабря 2023, 21:45 |
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Челси – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите поединок 1/4 финала Кубка Английской лиги
18 декабря 2023, 21:45 |
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Во вторник, 19 декабря, состоится матч 1/4 финала Кубка английской лиги по футболу, в котором встретятся лондонский «Челси» и «Ньюкасл». Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.
Челси – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Челси – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляцияСмотреть трансляцию
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