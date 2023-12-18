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  4. Челси – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Англия
18 декабря 2023, 21:45 |
83
0

Челси – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите поединок 1/4 финала Кубка Английской лиги

18 декабря 2023, 21:45 |
83
0
Челси – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Челси – Ньюкасл

Во вторник, 19 декабря, состоится матч 1/4 финала Кубка английской лиги по футболу, в котором встретятся лондонский «Челси» и «Ньюкасл». Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.

Челси – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Челси – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Источник Sport.ua
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