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Кубок английской лиги
Челси
19.12.2023 22:00 – FT 1 : 1
4 : 2 Серия пенальти Серия пенальти
Ньюкасл
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
20 декабря 2023, 05:08 |
1125
0

Маурисио Почеттино оценил победу Челси над Ньюкаслом в Кубке лиги Англии

Наставник «синих» прокомментировал победу над «сороками» в четвертьфинале турнира

20 декабря 2023, 05:08 |
1125
0
Маурисио Почеттино оценил победу Челси над Ньюкаслом в Кубке лиги Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

19 декабря состоялся матч 1/4 финала Кубка английской лиги между командами «Челси» и «Ньюкасл». Основное время игры завершилось со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее оказались лондонцы – 4:2.

После завершения встречи наставник «синих» Маурисио Почеттино прокомментировал победу своих подопечных:

«Я думаю, это была действительно хорошая игра. Мы помучались, когда пропустили, это была наша ошибка. Я сказал игрокам всегда верить до конца. Иногда в футболе нужна удача, и она пришла. Спасибо игрокам, потому что они были фантастическими.

Перед игрой мы говорили, что чувствуем себя позитивно после игры с «Шеффилд Юнайтед». Это заставило нас по-настоящему верить, расти и развиваться. У нас все хорошо, мы восстанавливаемся.

Игроки молоды. Это удивительно, потому что мы всегда говорим о таланте, но то, что мы все вместе, помогает. Мы создаем очень хорошую связь. Пришло время узнать друг друга. Такой результат поможет нам.

Энцо Фернандес? Ему стало плохо. Он плохо себя чувствовал перед игрой, а затем, когда он начал играть, все шло не очень хорошо. Он попросил выйти, потому что плохо себя чувствовал.

Очень хорошо, что мы вышли в полуфинал. Мы так счастливы. Болельщики и клуб заслуживают такого чувства. Это большая мотивация. Ждем завтрашней жеребьевки».

Видеообзор матча Челси – Ньюкасл – 1:1 (серия пенальти – 4:2)

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил Михаил Мудрик (Челси).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Бруно Гимарайнс (Ньюкасл).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Кристофер Нкунку (Челси).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Конор Галлахер (Челси).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Каллум Уилсон (Ньюкасл).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Коул Палмер (Челси).
90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Михаил Мудрик (Челси).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Каллум Уилсон (Ньюкасл).
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Маурисио Почеттино Челси Ньюкасл Челси - Ньюкасл пресс-конференция Кубок английской лиги по футболу
Источник BBC
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