Забил гол и реализовал пенальти. Названа оценка Мудрика за матч с Ньюкаслом

19 декабря состоялся матч 1/4 финала Кубка английской лиги между командами «Челси» и «Ньюкасл».

Основное время игры завершилось со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее оказались лондонцы – 4:2.

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 78-й минуте вместо Рахима Стерлинга.

Именно украинец сравнял счет на 90+2-й и спас «пенсионеров».

В серии пенальти Мудрик точно пробил с точки, забив 4-й 11-метровый для «Челси».

После завершения поединка статистический портал WhoScored поставил Михаилу оценку в 7.1 баллов. Такой показатель украинца является вторым лучшим среди всех игроков, которые приняли участи в матче, наравне с Эмилем Крафтом.

Лучшим игроком был признан Конор Галлахер (7.9), который на старте встречи отметился ударом в перекладину.

Оценки WhoScored за матч Челси – Ньюкасл – 1:1 [серия пенальти – 4:2]