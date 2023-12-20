Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Забил гол и реализовал пенальти. Названа оценка Мудрика за матч с Ньюкаслом
Англия
20 декабря 2023, 02:27 | Обновлено 20 декабря 2023, 02:30
749
0

Забил гол и реализовал пенальти. Названа оценка Мудрика за матч с Ньюкаслом

«Челси» вышел в полуфинал Кубка лиги Англии, переиграв «сорок» в серии пенальти

20 декабря 2023, 02:27 | Обновлено 20 декабря 2023, 02:30
749
0
Забил гол и реализовал пенальти. Названа оценка Мудрика за матч с Ньюкаслом
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

19 декабря состоялся матч 1/4 финала Кубка английской лиги между командами «Челси» и «Ньюкасл».

Основное время игры завершилось со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее оказались лондонцы – 4:2.

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 78-й минуте вместо Рахима Стерлинга.

Именно украинец сравнял счет на 90+2-й и спас «пенсионеров».

В серии пенальти Мудрик точно пробил с точки, забив 4-й 11-метровый для «Челси».

После завершения поединка статистический портал WhoScored поставил Михаилу оценку в 7.1 баллов. Такой показатель украинца является вторым лучшим среди всех игроков, которые приняли участи в матче, наравне с Эмилем Крафтом.

Лучшим игроком был признан Конор Галлахер (7.9), который на старте встречи отметился ударом в перекладину.

Оценки WhoScored за матч Челси – Ньюкасл – 1:1 [серия пенальти – 4:2]

По теме:
Эвертон – Фулхэм – 1:1 (пен. 6:7). Без Миколенко не справились. Видео голов
ФОТО. Лицо Мудрика после того, как принес Челси победу в Кубке лиги Англии
Челси – Ньюкасл – 1:1 (пен. 4:2). Как Мудрик спас Почеттино. Видео голов
лучший игрок WhoScored Михаил Мудрик Челси Ньюкасл Челси - Ньюкасл Кубок английской лиги по футболу Конор Галлахер
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Важнее, чем качество ударов». Мичел оценил значимость Довбика для Жироны
Футбол | 19 декабря 2023, 06:59 0
«Важнее, чем качество ударов». Мичел оценил значимость Довбика для Жироны
«Важнее, чем качество ударов». Мичел оценил значимость Довбика для Жироны

18 декабря жиронцы обыграли «Алавес» со счетом 3:0

Стало известно, кто может заменить Скрипника в Ворскле
Футбол | 19 декабря 2023, 20:31 9
Стало известно, кто может заменить Скрипника в Ворскле
Стало известно, кто может заменить Скрипника в Ворскле

У полтавчан будет новый главный тренер

Хетафе в эпичном матче отобрал очки у Атлетико, Севилья одолела Гранаду
Футбол | 20.12.2023, 00:45
Хетафе в эпичном матче отобрал очки у Атлетико, Севилья одолела Гранаду
Хетафе в эпичном матче отобрал очки у Атлетико, Севилья одолела Гранаду
«Мы не будем играть в уродливой форме!» Реакция фанов Марселя на жребий ЛЕ
Футбол | 19.12.2023, 19:52
«Мы не будем играть в уродливой форме!» Реакция фанов Марселя на жребий ЛЕ
«Мы не будем играть в уродливой форме!» Реакция фанов Марселя на жребий ЛЕ
Мудрик снова подешевел. Обновлены ценники на украинцев в АПЛ
Футбол | 19.12.2023, 21:34
Мудрик снова подешевел. Обновлены ценники на украинцев в АПЛ
Мудрик снова подешевел. Обновлены ценники на украинцев в АПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Можно делать ставку на 10:0». Реакция болельщиков на жребий Лиги Европы
«Можно делать ставку на 10:0». Реакция болельщиков на жребий Лиги Европы
18.12.2023, 16:01 19
Футбол
«Поначалу его трясло». Коуч Бенфики расхвалил Трубина после матча с Брагой
«Поначалу его трясло». Коуч Бенфики расхвалил Трубина после матча с Брагой
18.12.2023, 07:59
Футбол
Лучшее выступление кипера, которое я видел. Фаны Бенфики – про игру Трубина
Лучшее выступление кипера, которое я видел. Фаны Бенфики – про игру Трубина
18.12.2023, 08:20 12
Футбол
Определен соперник для Шахтера. Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы
Определен соперник для Шахтера. Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы
18.12.2023, 14:20 124
Футбол
Жирона – Алавес – 3:0. Дубль Артема Довбика. Видео голов и обзор матча
Жирона – Алавес – 3:0. Дубль Артема Довбика. Видео голов и обзор матча
19.12.2023, 00:21
Футбол
ВИДЕО. «Невероятный Довбик». Ла Лига опубликовала празднование украинца
ВИДЕО. «Невероятный Довбик». Ла Лига опубликовала празднование украинца
18.12.2023, 22:56 1
Футбол
ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты
ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты
18.12.2023, 11:09
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем