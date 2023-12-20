Забил гол и реализовал пенальти. Названа оценка Мудрика за матч с Ньюкаслом
«Челси» вышел в полуфинал Кубка лиги Англии, переиграв «сорок» в серии пенальти
19 декабря состоялся матч 1/4 финала Кубка английской лиги между командами «Челси» и «Ньюкасл».
Основное время игры завершилось со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее оказались лондонцы – 4:2.
Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 78-й минуте вместо Рахима Стерлинга.
Именно украинец сравнял счет на 90+2-й и спас «пенсионеров».
В серии пенальти Мудрик точно пробил с точки, забив 4-й 11-метровый для «Челси».
После завершения поединка статистический портал WhoScored поставил Михаилу оценку в 7.1 баллов. Такой показатель украинца является вторым лучшим среди всех игроков, которые приняли участи в матче, наравне с Эмилем Крафтом.
Лучшим игроком был признан Конор Галлахер (7.9), который на старте встречи отметился ударом в перекладину.
Оценки WhoScored за матч Челси – Ньюкасл – 1:1 [серия пенальти – 4:2]
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
18 декабря жиронцы обыграли «Алавес» со счетом 3:0
У полтавчан будет новый главный тренер