ВИДЕО. Мудрик забил Ньюкаслу на последних минутах и ​​сравнял счет в матче

В эти минуты проходит матч 1/4 финала Кубка английской лиги между лондонским «Челси» и «Ньюкаслом». Счет по итогам основного времени игры – 1:1.

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Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик вышел на поле на 78-й минуте при счете 1:0 в пользу «сорок». На 90+2 звездному полузащитнику удалось сравнять счет и спасти «Челси» от вылета из турнира. Матч перешел в серию пенальти.

ВИДЕО. Михаил Мудрик забил гол на последних минутах и сравнял счет