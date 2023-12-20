ВИДЕО. Мудрик забил Ньюкаслу на последних минутах и сравнял счет в матче
Вингер «Челси» перевел игру в серию пенальти
В эти минуты проходит матч 1/4 финала Кубка английской лиги между лондонским «Челси» и «Ньюкаслом». Счет по итогам основного времени игры – 1:1.
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Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик вышел на поле на 78-й минуте при счете 1:0 в пользу «сорок». На 90+2 звездному полузащитнику удалось сравнять счет и спасти «Челси» от вылета из турнира. Матч перешел в серию пенальти.
ВИДЕО. Михаил Мудрик забил гол на последних минутах и сравнял счет
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