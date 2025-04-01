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Англия
01 апреля 2025, 15:20 | Обновлено 01 апреля 2025, 15:21
290
0

Пеп Гваридола нацелился на нидерландского полузащитника Милана

Тиджани Рейндерс может перейти в «Манчестер Сити»

01 апреля 2025, 15:20 | Обновлено 01 апреля 2025, 15:21
290
0
Пеп Гваридола нацелился на нидерландского полузащитника Милана
Getty Images/Global Images Ukraine

26-летний нидерландский полузащитник «Милана» Тиджани Рейндерс попал в шорт-лист «Манчестер Сити».

Об этом сообщает издание TEAMtalk.

Известно, что летом Пеп Гвардиола готов потратить значительные средства, чтобы обновить команду после неудачного сезона. Тиджани Рейндерс является одним из приоритетных кандидатов на усиление «горожан».

Правда, голландец в марте подписал контракт с «россонери» до 2030 года, поэтому, скорее всего, итальянский клуб запросит за него солидную сумму.

По данным портала Transfermarkt, Тиджани оценивается в 50 миллионов евро.

В этом сезоне Рейндерс сыграл 43 матча и забил 13 мячей.

Ранее стало известно, что «Милан» интересуется украинским голкипером.

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Тиджани Рейндерс Манчестер Сити Милан трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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