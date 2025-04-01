Помогал Луческу. Бывший тренер Шахтера трудоустроился в Ювентусе

Новый главный тренер итальянского «Ювентуса» Игорь Тудор определился с тренерским штабом – хорватский специалист попрощался со всеми помощниками Тиаго Мотты.

В туринском клубе будет работать тренер вратарей Томислав Рогич, который с 2014 по 2016 год помогал румынскому специалисту Мирчи Луческу в донецком «Шахтере».

Кроме того, помогать Тудору будут ассистент Иван Яворчич, тренер вратарей U-20 Томмазо Орсини, фитнес-специалист Андреа Пертузио и помощник Гаэтано Ширеа.

Источник сообщает, что новый главный тренер решил использовать гибридную систему – некоторые специалисты досконально знают систему туринского клуба, другие пришли вместе с Тудором.

Ранее Томислав Рогич рассказывал о работе в донецком клубе, а также о сотрудничестве с Луческу.