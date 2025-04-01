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  4. Помогал Луческу. Бывший тренер Шахтера трудоустроился в Ювентусе
Италия
01 апреля 2025, 14:40 |
706
0

Помогал Луческу. Бывший тренер Шахтера трудоустроился в Ювентусе

Томислав Рогич вошел в штаб нового наставника итальянского клуба Игоря Тудора

01 апреля 2025, 14:40 |
706
0
Помогал Луческу. Бывший тренер Шахтера трудоустроился в Ювентусе
Getty Images/Global Images Ukraine. Томислав Рогич

Новый главный тренер итальянского «Ювентуса» Игорь Тудор определился с тренерским штабом – хорватский специалист попрощался со всеми помощниками Тиаго Мотты.

В туринском клубе будет работать тренер вратарей Томислав Рогич, который с 2014 по 2016 год помогал румынскому специалисту Мирчи Луческу в донецком «Шахтере».

Кроме того, помогать Тудору будут ассистент Иван Яворчич, тренер вратарей U-20 Томмазо Орсини, фитнес-специалист Андреа Пертузио и помощник Гаэтано Ширеа.

Источник сообщает, что новый главный тренер решил использовать гибридную систему – некоторые специалисты досконально знают систему туринского клуба, другие пришли вместе с Тудором.

Ранее Томислав Рогич рассказывал о работе в донецком клубе, а также о сотрудничестве с Луческу.

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Николай Титюк Источник: La Stampa
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