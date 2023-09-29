Томислав РОГИЧ: «После 10 дней работы Луческу сказал, чтобы я оставался»

В 2014-16 годах Томислав Рогич работал в «Шахтере». Отвечал за работу с голкиперами в штабе Мирчи Луческу. Потом начал работать с Иваном Леко. Вместе были в Китае, Бельгии, а сейчас пытаются разрушить гегемонию «Динамо» Загреб и выиграть для «Хайдука» чемпионский титул в Хорватии.

Наверное, Рогич прямо сейчас – лучший тренер вратарей в Хорватии.

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– Вы успешно работали в Украине с «Шахтером», в Бельгии с «Брюгге», в Китае с «Шанхай Порт». Есть имя в Европе и репутация. Почему решили вернуться домой в Хорватию?

– Я 8-9 лет был за границей. Захотелось домой. В последнее время работал вместе с Иваном Леко. Были в Бельгии и Китае. В Поднебесной это было очень тяжелое время, когда начиналась пандемия коронавируса. Было почти все запрещено.

Во время карьеры футболиста Леко играл за «Хайдук». Сердце почувствовало, что нужно вернуться в родной город Сплит и попытаться выиграть чемпионский титул для «Хайдука». Команда давно не выигрывала золотые награды

Было 4-5 вариантов. Но он почувствовал, что нужно домой. Это футбол. Никто не знает, что будет завтра. Поэтому никаких гарантий, что в ближайшем будущем снова буду работать за границей.

– В этом сезоне «Хайдук» лидирует в чемпионате Хорватии. Команда из Сплита готова бороться за чемпионство?

– На старте сезона все шло хорошо. В гостях победили действующего чемпиона «Динамо» Загреб. Последние две игры сыграли немного неудачно. Надеюсь, что на выходных сыграем удачно (победили «Локомотиву» – 1:0 – Прим. авт). Затем нас ждет дерби против «Динамо» в Сплите. После чего уже будут ясны дальнейшие перспективы.

В этом сезоне у «Хайдука» хорошая команда. Все очень хотят вернуть золотые награды в Сплит. В футболе загадывать не стоит. Все ждали летом в «Хайдуке» полузащитника сборной Хорватии и «Тоттенхэма» Ивана Перишича, но он получил травму крестообразной связки и переход сорвался. Иван бы нам очень серьезно помог в борьбе за чемпионство.

– Ивана Леко считают самым сильным тренером чемпионата Хорватии и выдают большие авансы в будущем. В чем секрет этого наставника?

– Он очень похож на Мирчу Луческу. У него нет мелочей. 24 часа в сутки его мысли заняты футболом. За два часа до тренировки он уже на работе, после тренировки анализирует все. К каждому матчу он максимально готов.

В каждой стране нужно адаптироваться к культуре страны, обычаям, быту. Леко работал на Ближнем Востоке, Китае, Бельгии. Он понимает менталитет местного населения. Восприятие футбола у него очень широкое. В Бельгии нужно быть профессионалом, в Хорватии больше другом, в Китае – наставником для игроков. Когда он стал чемпионом Бельгии, очень много команд хотели работать с Леко.

ФК Хайдук

– Вы начинали свою тренерскую карьеру в системе «Хайдука». Сейчас вернулись в клуб почти после 10 лет работы в других командах. Как изменился за это время Томислав Рогич в качестве тренера вратарей?

– Очень серьезно изменился. Многому научился, когда пришел в «Шахтер». Хочу выразить благодарность Мистеру Луческу, Дарио Срне и президенту Ринату Ахметову, которые поверили в меня и дали шанс.

Я многому научился у Луческу. Мирча – очень опытный тренер, знающий в футболе все. С ним работал четыре года. За это время я изменился не только в восприятии футбола, но и в жизни. Луческу – очень мудрый и глубокий человек, помогающий людям становиться лучше.

После этого последовало еще 3-4 страны. В каждой команде и каждой стране что-то новое для себя взял. Не хочу себя хвалить, но стал в 3-4 раза лучше как тренер и человек.

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– Как вы оказались в «Шахтере»?

– Благодаря Дарио Срне. Он всегда знал меня. Он не думал, что я такой серьезный тренер. Бывший вратарь «Шахтера» и «Хайдука» Стипе Плетикоса говорил, что я постоянно шучу, а на поле - другой человек, сконцентрированный на своей работе.

Дарио сказал обо мне Мистеру. Луческу пригласил меня на сборы в Турции. После 10 дней работы Мирча сказал, чтобы я оставался. Я до сих пор не могу забыть эту возможность. Мне «Шахтер» дал все.

После работы в «Шахтере», когда узнавали, где я работал, всегда было восхищение и большое уважение в каждом клубе. В каждом уголке мира знают о «Шахтере».

Молодежь «Хайдука» не так давно спросила, какой лучший стадион в мире? Иного ответа, чем «Донбасс Арена», у меня быть не может. Это не стадион, это был музей. Таким он был красивым. Я очень благодарен Мистеру, Дарио и президенту за все, что они сделали для меня.

– Как вы для себя оцените период в «Шахтере»?

– Это воспоминания на всю жизнь. Мы стали чемпионами, выиграли Суперкубок Украины, дважды играли в ЛЧ и дошли до полуфинала Лиги Европы.

С «Шахтером» никого не боишься, неважно, это ПСЖ или «Реал». Спокойно едешь на матч, потому что ты сильный. Есть уважение, но страха нет.

Особо запомнился матч в беларуси против БАТЭ. Мы выиграли 7:0. Луческу после игры был очень доволен. Мистер всегда стремится иметь рекорды.

После 6 месяцев моего пребывания в команде переехали из Донецка в Киев. Началась новая жизнь. Вместо привычного комфорта базы в Кирше у нас начались постоянные разъезды. Каждые 2-3 дня мы садились в самолет.

– В чем особенность Мирчи Луческу?

– Мирча – второй в истории наставник по достижениям. Когда просыпается, то думает о футболе. За завтраком, обедом, ужином говорит о футболе. В ресторане можно говорить об автомобилях, семье, но он всегда говорит о футболе. Он 24 часа думает о футболе.

– Как вы охарактеризуете Мистера?

– Одну вещь никогда не могу забыть. Во время обеда на тарелке у Мирчи остался маленький кусочек еды. Возможно, размером в полпальца. Я хотел взять тарелку у Мистера и поставить на места для мытья посуды. Он отвел мою руку. «Томо, нужно все доесть. Когда я был маленьким, то был голодным. Никогда не должно оставаться остатков пищи».

Сейчас люди из мира футбола зарабатывают большие деньги, но никогда не следует отказываться от своих принципов. Всегда нужно оставаться человеком и проявлять уважение к маленьким вещам.

– Полуфинал ЛЕ. Чего не хватило в матчах против «Севильи»?

– Очень хотели в финал. Все было где-то рядом. Не хватило удачи в обоих матчах против «Севильи». В Андалусии команда уже выглядела уставшей физически.

– Андрей Пятов завершил карьеру в 39 лет. До этого многие годы был основным вратарем «Шахтера» и сборной Украины. В чем его парадокс?

– Когда вы говорите «Шахтер», то есть четыре человека, которые ассоциируются с клубом – президент Ахметов, Луческу, Срна и Пятов. Андрей – символ не только команды, но и клуба.

С каждым годом карьеры он становился только лучше, как хорошее вино. Мы всегда с ним разговаривали. В вопросе питания я просил его быть внимательным. Один лишний килограмм может иметь серьезное значение. Он становился лучше с каждым годом благодаря собственному профессионализму. Перед его карьерой снимаю шляпу. Это один из самых известных игроков в истории Украины, а не только «Шахтера».

– Сейчас вы поддерживаете отношения?

– Да. Когда началась война, сразу ему написал, что если что-то нужно для него или семьи, то готов все сделать. Виделись во время благотворительного матча в Сплите.

– В чем особенность вратарской школы Хорватии?

– У каждой школы есть свои особенности. Здесь ничего такого нет. В Германии, Италии, Франции или Испании есть свои вратарские традиции.

У нас в Хорватии есть игроки из «Реала», «Манчестер Сити», «Баварии». Мы еще не сделали вратаря для самых лучших клубов мира. Мы работаем хорошо, но нужно совершенствоваться.

В Хорватии высокие мужчины. Сейчас тяжело быть вратарем с ростом 185–186 сантиметров. Футбол изменился, мячи стали быстрее. С такой антропометрией сейчас трудно рассчитывать на успех. Нужно искать вратарей более 193 сантиметров.

– Насколько важна игра вратарей ногами в современном футболе?

– Это важный компонент, но его преувеличивать не стоит. Вратарь – не полузащитник. Перед ним стоят другие задачи. Это все должно быть в комплексе – реакция, игра на выходе, игра ногами. Один какой-либо компонент не может быть решающим.

– Дарио Срна уже четвертый сезон работает директором по футболу «Шахтера». Не звал вас на работу?

– Не сложилось. Война здесь не имеет никакого значения. Если пригласят, то я уеду. «Шахтеру» все отдам. Готов работать даже бесплатно. Войны не боюсь. Прожил во время войны около 5 лет в Хорватии.

Сейчас каждый тренер приходит со своим штабом, 4-5 помощников. Будь приглашение, я пошел бы пешком. Настолько я благодарен клубу и Дарио. Он – легенда для клуба и сборной Хорватии. Сделал очень многое для Украины. Объединяет наши страны.

– Было ли для вас неожиданностью, что Срна стал менеджером?

– Меня это не удивило. Дарио не умеет проигрывать. Каждое поражение давалось ему очень тяжело. В раздевалке могли быть эмоции. Для тренера такие черты не самые лучшие. Большое давление, когда проигрываешь. В должности менеджера Срна может себя проявить. У него есть огромный опыт на уровне «Шахтера» и сборной Хорватии. Он понимает, как строить успешную команду.

– Сейчас вы следите за матчами «Шахтера»?

– Да. Смотрел Лигу чемпионатов против «Порту». Я всегда слежу за матчами своих бывших команд. Здесь «Шахтер» на первом месте.

ФК Шахтер. Томислав Рогич (слева)

– Вас удивило, что Луческу возглавил киевское «Динамо»?

– Не особо. Мистер очень любит Украину. Он думал, что будет дальше работать с «Шахтером». Но контракт не продлили. Когда мы работали в других командах, спрашивал Николини или меня, как «Шахтер» сыграл и все детали игры.

Для «Шахтера» его решение стало очень трудным. Но это футбол. Мирча – взрослый человек и сам способен принимать решения. Он хочет работать тренером и очень любит футбол. Как показала жизнь, его приход в «Динамо» оправдал себя – в первый год выиграл три трофея и вывел команду в Лигу чемпионов. «Динамо» начало продавать игроков в ведущие чемпионаты Европы.

– Сейчас вы общаетесь с Мистером?

– Да. Когда «Хайдук» играл в квалификации Лиги Конференции против ПАОКа, я подошел к сыну Луческу – Развану. Я ему сказал, что это не твой отец, а мой, потому что он дал мне все. Разван начал сильно смеяться. Потом я набрал Мистера, мы тоже пообщались. Я каждые 3-4 месяца звоню Луческу. Спрашиваю о работе, здоровье, мадам Нелли, семье.

– Это правда, что Луческу в 2020 году, когда возглавил «Динамо», хотел видеть в своем штабе не только Николини и Спиридона, но и вас?

– Да. Он разговаривал со мной. Мы все знаем, что в «Динамо» работает Михаил Михайлов. Это легенда «Динамо». Было тяжело. Сказал, что посмотрим, будут ли варианты. Потом позвонил по телефону и сказал, что не хочет ни на кого давить. Потому не получилось.

– Спиридон и Николини отказались от предложения «Динамо», потому что у них было значительное прошлое в «Шахтере». Не стало бы для вас проблемой работать с главным конкурентом «горняков»?

– Я тоже связан с «Шахтером», но не так долго, как Мистер, Карло и Александр. Если бы Луческу сказал, что бери ракету и лети на Луну, то другого варианта не было бы. Надо было бы выполнять. Для меня Луческу авторитет. Не было бы никаких вопросов. Пешком в Украину – рюкзак на спину и вперед. Неважно, идти нужно было бы месяц или два.

– Мирче Луческу уже 78 лет. Он – самый старший тренер среди действующих. Где Луческу берет мотивацию работать дальше?

– Я тоже задавался этим вопросом 100 раз. Я ему предлагал купить яхту и плавать в Италию на выходные. Он очень любит эту страну, знает язык. Он никого не желает слышать. Целые сутки – только футбол. И так 365 дней в году. Только бокал красного вина вечером и музыка могут его заинтересовать.

Это настоящий феномен – в таком возрасте работать. А здесь нужно отвечать за 20-30 человек. Каждый день тренировки.

– Контракт Луческу с «Динамо» действует еще год. Завершит или будет работать дальше?

– 78 лет – это уже почтенный возраст. Может, захочет работать до 80 лет, а дальше посмотрим. Возможно, это уже будет должность не тренера, а менеджера. Мистер не покинет футбол. Главное, чтобы у него было здоровье, а там можно двигаться и до 100 лет.

ФК Шахтер

– Хорватия – небольшая страна с населением в 4 миллиона. На двух последних чемпионатах мира сборная завоевала серебряные и бронзовые награды. В чем секрет хорватского футбола?

– Талант и стремление к результату. У нас такой характер - немного сильнее других, потому что мы хотим выиграть. Делаем все, чтобы выиграть. Мы можем быть друзьями в жизни, но когда начинаем играть в любую игру, все хотят победить. Всё это переносится в профессиональный спорт. Неважно, это футбол, баскетбол или другие виды спорта.

В футболе очень хорошо работает селекция. Если у ребенка нет таланта – нет времени возиться. Если ребенок талантлив, то клуб работает с ним, чтобы потом продать. В молодом возрасте человек едет за границу, где ментально меняется. На этом держится сборная.

– Сейчас в системе «Хайдука» есть украинский вратарь Давид Фесюк. Как его дела?

– Это наш основной вратарь юношеской команды. Мы его приглашаем к тренировкам с первой командой. Давиду только 18 лет. Для вратаря это совсем молодой возраст. У него все впереди. Нужно только работать над собой дальше. Я доволен его работой и отношением к футболу. Его больше ничего в жизни не интересует, кроме карьеры футболиста.

У нас в команде разные вратари. Ловро Калинич и Иван Лукич – уже опытные вратари. Давид еще очень молод и только начинает свое становление. Здесь методы работы тренера должны отличаться. Одни уже сформированы, готовы играть на высоком уровне и нуждаются только в совершенствовании и стабильности, а Давиду нужно пройти все ступени становления. Украинец имеет хорошие качества, хорошо работает. Требуется стабильная практика и опыт взрослого футбола. Возможно, это будет более низкая лига. Я понимаю, что всем хочется играть как можно скорее. Но нужно иметь терпение и много работать.

– Есть перспективы у Давида вырасти в первого вратаря «Хайдука»?

– Да. Такой скорости я еще не видел. У Фесюка нет антропометрии Тибо Куртуа или Ловро Калинича, которые под 2 метра ростом. Поэтому у него хорошо развиты скоростные качества.

Скорость – топ, но нужно быть спокойным. Работать над спокойствием, хладнокровием.

– У нас пишут, что Давидом интересуются иностранные клубы. Ему стоит формироваться в Хорватии или ехать в более сильный чемпионат?

– Каждым шансом нужно пользоваться. Главное, чтобы здесь не было психологических проблем, что не принял то или иное предложение или не отпустили в более сильный клуб. Тогда сконцентрироваться на футболе труднее. Никаких обид. У него должна быть мотивация очень большая. Украинцы сильны характером, поэтому надеюсь, что никаких проблем не будет.

– Фесюк играет за сборную Украины своего возраста. Важный фактор международных матчей для клуба и следят ли за этими выступлениями?

– Это очень важно. Это не только честь, но и возможность проявить себя, и капиталовложения. Мы пытаемся следить за всеми молодыми футболистами, которые едут не только в национальные, но и юношеские команды своих стран. Очень рады, что Фесюк получил вызов в свою юношескую команду на турнир в Корею. Будем следить за его выступлениями там.

ФК Хайдук. Томислав Рогич

– Сейчас в Украине война. Вы в 2014 году были свидетелями событий в Донецке, предшествующих нынешним событиям. Какие у вас остались воспоминания?

– Я вспоминаю эти моменты. Как ни странно, я не боялся. Может быть, потому, что уже пережил войну в Хорватии. В городе начали жечь автомобильные шины. Я гулял по городу. Все видел воочию. Я не верил, что что-то из этого может быть.

После чемпионата ушли в отпуск, а затем сборы в Австрии. Обратно уже не вернулись. Остались в Киеве. После этого уже никогда не был в Донецке.

События 2022 года были другими. Я сразу вспомнил всех своих друзей из Украины и каждому хотел помочь. Мы, хорваты, очень близки украинцам. Для меня украинцы – лучшие люди, которых я видел. Я понимаю все, потому что это было в Хорватии. Сердце болит.

У меня есть ресторан в Задаре. Я никогда не думал, что в моем ресторане будет в гостях Академия «горняков». На нашей базе каждый день видел форму «Шахтера», потому что юношеские команды находились в Сплите и тренировались на соседнем поле. В городе можно увидеть автобус «Шахтера». Сердце хочет разломиться на тысячу частей. Молюсь Богу, чтобы эта война завершилась и «Шахтер» вернулся домой.

Никто не может чувствовать лучше ситуацию, чем те, кто прошел войну. Хорваты все это прошли. У нас было много разрушений, беженцев, были проблемы со светом, теплом, самым необходимым. В моем родном городе Задар мы жили на последнем этаже пятиэтажного дома. Любой прилет означал смерть. Потому очень много времени провели в подвале.

Мы чувствуем боль украинцев, потому приняли много беженцев, стараемся помогать, чем только можно. Мы похожие люди. Всегда Хорватия и Украина были близки ментально. Очень надеюсь, что Украина скоро вернется к мирной жизни.

Сергей ТИЩЕНКО