В шаге от камбека. Челси без Мудрика чуть не упустил победу над Лутоном

Сегодня, 30 декабря 2023 года, состоялся матч 20-го тура Английской Премьер-лиги между «Лутоном» и лондонским «Челси». Победу со счетом 3:2 одержала команда гостей.

На 12-й минуте счет в игре открыл полузащитник «синих» Коул Палмер, а уже через 25 минут голом отметился Нони Мадуэке. Во втором тайме доминирование «Челси» продолжилось, а Коул Палмер оформил дубль.

Однако с 74-й минуты все изменилось. Сначала «Лутон» забил гол, который отменили, но забитые мячи Росса Баркли и Элайджи Адебайо были засчитаны.

Михаил Мудрик провел весь матч на скамейке для запасных.

Английская Премьер-лига. 20-й тур. 30 декабря.

Лутон – Челси – 2:3

Голы: Баркли, 80, Адебайо, 86 – Палмер, 12, 70, Мадуэке, 37

A massive effort from your Hatters, but it is defeat at Kenilworth Road. pic.twitter.com/gtRCOEUkPp