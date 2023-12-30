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Чемпионат Англии
Лутон Таун
30.12.2023 14:30 – FT 2 : 3
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
30 декабря 2023, 16:35 | Обновлено 30 декабря 2023, 16:39
1776
8

В шаге от камбека. Челси без Мудрика чуть не упустил победу над Лутоном

30 декабря проходят матчи 20-го тура АПЛ

30 декабря 2023, 16:35 | Обновлено 30 декабря 2023, 16:39
1776
8
В шаге от камбека. Челси без Мудрика чуть не упустил победу над Лутоном
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 30 декабря 2023 года, состоялся матч 20-го тура Английской Премьер-лиги между «Лутоном» и лондонским «Челси». Победу со счетом 3:2 одержала команда гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 12-й минуте счет в игре открыл полузащитник «синих» Коул Палмер, а уже через 25 минут голом отметился Нони Мадуэке. Во втором тайме доминирование «Челси» продолжилось, а Коул Палмер оформил дубль.

Однако с 74-й минуты все изменилось. Сначала «Лутон» забил гол, который отменили, но забитые мячи Росса Баркли и Элайджи Адебайо были засчитаны.

Михаил Мудрик провел весь матч на скамейке для запасных.

Английская Премьер-лига. 20-й тур. 30 декабря.

Лутон – Челси – 2:3
Голы: Баркли, 80, Адебайо, 86 – Палмер, 12, 70, Мадуэке, 37

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Лутон Таун чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Коул Палмер Росс Баркли Нони Мадуэке
Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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Віктор Коробка
Таке... Спочатку було схоже на гру з Шеффілдом. А кінцівка - ледве відскочили. Але нічого не змінюється - всі грають на себе, гри в пас нема взагалі, добре, що сьогодні залітало, а так би не зрозуміло, чи виграли б. Нападники - просто жах. Але і в обороні проблем хватає.
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+3
GloryUkraine
Більше ніж півтора тайма безглуздої гри від обох команд, а далі Лутон ніби підмінили і хоч Челсі й вів на той час 3:0, можна впевнено сказати, що пенсіонери просто відскочили. 
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+2
Алекс 122
Чудом выиграли 
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+2
Vovan78
Нападники в Челсі просто відстій. Де вони викопали цього Брою, він навіть для дохлого Челсі відстій? В зимове трансферне вікно Челсі потрібно шукати забивного нападника бо буде дуже важко вигравати з такою атакою.Захист то прохідний двір, не забиває їм тільки ледачий! Ну а якщо коротко, то витратили мільярд, а вигравати нема з ким!
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+1
Максим Колісник
Бідний Лутон. Не бачив їхніх матчів але завжди програші то 3:4 то 2:3 то 1:2
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+1
Octopus
Зато если наладят игру в обороне, то еврокубки обеспечены. Челси довольно дохрена забивает
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0
Лига конференций без динамо
Должны выигрывать на изи ну как всегда защита дно у Челси полное дно ну хоть реализация нормальная была сегодня и в конце Челси повезло  ,ну лутон очень симпатично смотрится очень хорошая команда ,арсенал еле ноги унёс на последней минуте ,всем трудно играть у лутона дома ,пусть вылетают донные Бернли шефилды ну и Форест или ещё кто-то  ,а Лутон пусть остаётся в АПЛ
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0
Cruyff
Палмер західна для дохлих Членів.
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0
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