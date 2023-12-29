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Чемпионат Англии
Лутон Таун
30.12.2023 14:30 - : -
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
29 декабря 2023, 11:25 | Обновлено 29 декабря 2023, 12:23
99
0

Лутон Таун – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 30 декабря в 14:30 поединок 20-го тура Английской Премьер-лиги

29 декабря 2023, 11:25 | Обновлено 29 декабря 2023, 12:23
99
0
Лутон Таун – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Челси

В субботу, 30 декабря, состоится матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Лутон Таун» и лондонский «Челси». Игра пройдет в Лутоне на стадионе «Кенилуэрт Роу».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 14:30 по киевскому времени.

После 19 сыгранных матчей в чемпионате Англии по футболу «пенсионеры» занимают 10 строчку с 25 очками, а «Лутон Таун» идет 18 с 15 баллами.

Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta».

Лутон Таун – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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