В субботу, 30 декабря, состоится матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Лутон Таун» и лондонский «Челси». Игра пройдет в Лутоне на стадионе «Кенилуэрт Роу».

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Начало поединка запланировано в 14:30 по киевскому времени.

После 19 сыгранных матчей в чемпионате Англии по футболу «пенсионеры» занимают 10 строчку с 25 очками, а «Лутон Таун» идет 18 с 15 баллами.

Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta».

Лутон Таун – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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