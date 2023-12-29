Лутон Таун – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 30 декабря в 14:30 поединок 20-го тура Английской Премьер-лиги
В субботу, 30 декабря, состоится матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Лутон Таун» и лондонский «Челси». Игра пройдет в Лутоне на стадионе «Кенилуэрт Роу».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 14:30 по киевскому времени.
После 19 сыгранных матчей в чемпионате Англии по футболу «пенсионеры» занимают 10 строчку с 25 очками, а «Лутон Таун» идет 18 с 15 баллами.
Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta».
Лутон Таун – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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