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Чемпионат Англии
Лутон Таун
30.12.2023 14:30 - : -
Челси
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Англия
30 декабря 2023, 00:58 | Обновлено 30 декабря 2023, 02:21
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Лутон Таун – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 30 декабря в 14:30 по Киеву

30 декабря 2023, 00:58 | Обновлено 30 декабря 2023, 02:21
130
0
Лутон Таун – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

30 декабря на «Кенилворт Роуд» пройдет матч 20-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором, в котором «Лутон» встретится с «Челси». Поединок начнется в 14:30 по киевскому времени.

Лутон

Команда изначально воспринималась как турист в АПЛ. Да, ее подъем туда нельзя назвать сенсационным - годом ранее уже было участие в плей-офф, но тогда неудачное. Но, с другой стороны, скромные шляпники вернулись в элитный дивизион после паузы в 3 десятилетия, а в формате именно Премьер-Лиги так и вовсе дебютируют. Кроме того, они квалифицировались, с трудом выиграв стыковые поединки. Так что каждый набор очков - уже достижение. Их, правда, у парней Роба Эдвардса немного, а Локьер, капитан, чуть не умер на поле - благо, что его откачали, и поединок против Борнмута решили переиграть со стартового свистка. Примечательно, что после этого получилось обыграть и Ньюкасл, и Шеффилд Юнайтед.

Челси

Клуб готовится к новому трансферному окну. Уже давно писали, что Почеттино нуждается в голеадоре - Осимхене или хотя бы Айвене Тоуни, также он хочет центрального защитника и вообще хочет больше агрессии и банального роста, и верит, что нарастит эти факторы за счет зимних новичков. Хотя синие и так второй год кряду при Тодде Боэли среди лидеров по приобретениям. А результата как в прошлом сезоне не было, так и сейчас особенно не появилось. Разве что в Кубке Лиги прошли в полуфинал, но Ньюкасл вел до 90-й минуты - благо, что Мудрик подстерег ошибку Триппьера и успел сравнять, а Петрович оправдал доверие, выиграв серию пенальти. Но в АПЛ вместо полноценного отвоевания позиций пенсионеры остаются в числе середняков, и не факт, что хоть в зону еврокубков поднимутся. Да, вымучили с трудом победу над Кристал Пэлас, за счет позднего пенальти. Но до этого по делу с тем же счетом, 1:2, уступили Вулверхэмптону.

Статистика личных встреч

Стороны играли в 2021-2022, в кубке, и в августе уже в Премьер-Лиге. Синие выиграли трижды, неизменно забивая по 3 мяча.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут легкой победы синих. Но шляпники вдруг набрали обороты - тут ждем их победы при форе +1 гол (коэффициент - 1,78).

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Лутон Таун Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол Михаил Мудрик
Источник Sport.ua
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