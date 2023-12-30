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  4. Лутон – Челси – 2:3. Трудная победа. Видео голов и обзор матча
Англия
30 декабря 2023, 17:27 |
480
2

Лутон – Челси – 2:3. Трудная победа. Видео голов и обзор матча

Смотрите обзор матча 20-го тура АПЛ

30 декабря 2023, 17:27 |
480
2
Лутон – Челси – 2:3. Трудная победа. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 30 декабря 2023 года, состоялся матч 20-го тура Английской Премьер-лиги между «Лутоном» и лондонским «Челси». Победу со счетом 3:2 одержала команда гостей.

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На 12-й минуте счет в игре открыл полузащитник «синих» Коул Палмер, а уже через 25 минут голом отметился Нони Мадуэке. Во втором тайме доминирование «Челси» продолжилось, а Коул Палмер оформил дубль.

Однако с 74-й минуты все изменилось. Сначала «Лутон» забил гол, который отменили, но забитые мячи Росса Баркли и Элайджи Адебайо были засчитаны.

Английская Премьер-лига. 20-й тур. 30 декабря.

Лутон – Челси – 2:3
Голы: Баркли, 80, Адебайо, 86 – Палмер, 12, 70, Мадуэке, 37

Видеообзор матча

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Лутон Таун чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Росс Баркли Михаил Мудрик Челси Нони Мадуэке Коул Палмер
Источник Sport.ua
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Андрей Залищук
цікавий огляд, але зараз дивлюсь прем'єру фільму "Белгарад в агнє!"))))))
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