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Англия
23 декабря 2023, 19:07 | Обновлено 23 декабря 2023, 19:26
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0

Манчестер Юнайтед не может забить гол 6 часов и 46 минут

Команда Эрика тен Хага находится в глубоком кризисе

23 декабря 2023, 19:07 | Обновлено 23 декабря 2023, 19:26
115
0
Манчестер Юнайтед не может забить гол 6 часов и 46 минут
Getty Images/Global Images Ukraine

Проиграв «Вест Хэму» (0:2), «Манчестер Юнайтед» довел серию без забитых голов до четырех матчей. Ранее манкунианцы не смогли поразить ворота соперника в поединках с «Баварией» (0:1) в Лиге чемпионов, «Борнмутом» (0:3) и «Ливерпулем» (0:1) – в чемпионате. Последний раз команда Эрика тен Хага забивала в поединке с «Челси» (2:1) еще 6 декабря.

Таким образом, «Манчестер Юнайдет» не забивает уже на протяжении шести часов и 46 минут.

Ранее мы сообщали, что поражение от «Вест Хэма» стало для «МЮ» уже тринадцатым в сезоне. В своей истории до Рождества «красные дьяволы» проигрывали больше матчей – 16 только в сезоне 1930/31.

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Манчестер Юнайтед
Источник Sport.ua
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