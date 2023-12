Манчестер Юнайтед не может забить гол 6 часов и 46 минут

Проиграв «Вест Хэму» (0:2), «Манчестер Юнайтед» довел серию без забитых голов до четырех матчей. Ранее манкунианцы не смогли поразить ворота соперника в поединках с «Баварией» (0:1) в Лиге чемпионов, «Борнмутом» (0:3) и «Ливерпулем» (0:1) – в чемпионате. Последний раз команда Эрика тен Хага забивала в поединке с «Челси» (2:1) еще 6 декабря.

Таким образом, «Манчестер Юнайдет» не забивает уже на протяжении шести часов и 46 минут.

Manchester United haven't scored in SIX hours & 46 minutes, the worst record of any Premier League side in the last month.



Boring, boring Man Utd. 😴😴😴 pic.twitter.com/ArM8dbuwRl