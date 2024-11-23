Больше только у Ливерпуля. Арсенал добился невероятного количества побед

23 ноября состоялся матч 12-го тура Английской Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Ноттингем Форестом» (3:0).

Одержав победу в этой игре, «канониры» достигли отметки в 2000 побед в матчах Английской Премьер-лиги.«Арсенал» стал второй командой в истории, одержавшей 2000 побед в АПЛ. Первой командой, достигшей этой отметки стал «Ливерпуль». В общем у мерсисайдцев 2068 года побед в АПЛ.

Команды с наибольшим количеством побед в АПЛ: