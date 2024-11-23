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  4. Больше только у Ливерпуля. Арсенал добился невероятного количества побед
Англия
23 ноября 2024, 22:16 |
561
1

Больше только у Ливерпуля. Арсенал добился невероятного количества побед

«Канониры» победили в матчах АПЛ 2000 раз

23 ноября 2024, 22:16 |
561
1
Больше только у Ливерпуля. Арсенал добился невероятного количества побед
Getty Images/Global Images Ukraine

23 ноября состоялся матч 12-го тура Английской Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Ноттингем Форестом» (3:0).

Одержав победу в этой игре, «канониры» достигли отметки в 2000 побед в матчах Английской Премьер-лиги.«Арсенал» стал второй командой в истории, одержавшей 2000 побед в АПЛ. Первой командой, достигшей этой отметки стал «Ливерпуль». В общем у мерсисайдцев 2068 года побед в АПЛ.

Команды с наибольшим количеством побед в АПЛ:

  1. Ливерпуль (2068)
  2. Арсенал (2000)
  3. Манчестер Юнайтед (1910)
  4. Эвертон (1901)
  5. Астон Вилла (1724)
  6. Манчестер Сити (1597)
  7. Тоттенхэм (1509)
  8. Челси (1480)
  9. Ньюкасл (1415)
  10. Сандерленд (1260)
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Арсенал Лондон Ноттингем Форест Арсенал - Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль Манчестер Юнайтед Эвертон Манчестер Сити Тоттенхэм Челси Ньюкасл Сандерленд
Іван Распутін Источник: ФК Арсенал Лондон
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Falko
Мабуть, усе-таки не в АПЛ, а у вищому дивізіоні чемпіонату Англії з футболу. АПЛ існує 32 роки, команди грають по 38 матчів. Навіть ті, хто жодного разу не вилітав, ледь по 1000 ігор зіграли, не кажучи про виграти 2000.
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