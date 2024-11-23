Англия23 ноября 2024, 22:16 |
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Больше только у Ливерпуля. Арсенал добился невероятного количества побед
«Канониры» победили в матчах АПЛ 2000 раз
23 ноября 2024, 22:16 |
561
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23 ноября состоялся матч 12-го тура Английской Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Ноттингем Форестом» (3:0).
Одержав победу в этой игре, «канониры» достигли отметки в 2000 побед в матчах Английской Премьер-лиги.«Арсенал» стал второй командой в истории, одержавшей 2000 побед в АПЛ. Первой командой, достигшей этой отметки стал «Ливерпуль». В общем у мерсисайдцев 2068 года побед в АПЛ.
Команды с наибольшим количеством побед в АПЛ:
- Ливерпуль (2068)
- Арсенал (2000)
- Манчестер Юнайтед (1910)
- Эвертон (1901)
- Астон Вилла (1724)
- Манчестер Сити (1597)
- Тоттенхэм (1509)
- Челси (1480)
- Ньюкасл (1415)
- Сандерленд (1260)
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Мабуть, усе-таки не в АПЛ, а у вищому дивізіоні чемпіонату Англії з футболу. АПЛ існує 32 роки, команди грають по 38 матчів. Навіть ті, хто жодного разу не вилітав, ледь по 1000 ігор зіграли, не кажучи про виграти 2000.
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