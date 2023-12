Очередное «достижение» МЮ. Такого не было с 1930 года

Сегодня, 23 декабря 2023 года, состоялся матч 18-го тура Английской Премьер-лиги между лондонским «Вест Хэмом» и «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» на выезде уступили со счетом 0:2.

Это поражение стало для манкунианцев 13-м в этом сезоне, если брать во внимание выступления во всех турнирах (8 в Премьер-лиге, 4 в Лиге чемпионов и 1 в Кубке английской лиги). Столь плохих результатов не было с 1930 года, когда «Манчестер Юнайтед» до Рождества умудрился проиграть 16 поединков.

Интересно, что в том сезоне «дьяволы» заняли последнее место в высшем английском дивизионе. Вряд ли такая участь грозит подопечным Эрика тен Хага: они хоть и вылетели из Лиги чемпионов, но в АПЛ идут на 8-м месте, набрав 28 очков в 18 матчах.

