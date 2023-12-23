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Англия
23 декабря 2023, 17:12 |
2980
5

Очередное «достижение» МЮ. Такого не было с 1930 года

Клуб проиграл уже 13 матчей во всех турнирах

23 декабря 2023, 17:12 |
2980
5
Очередное «достижение» МЮ. Такого не было с 1930 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Сегодня, 23 декабря 2023 года, состоялся матч 18-го тура Английской Премьер-лиги между лондонским «Вест Хэмом» и «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» на выезде уступили со счетом 0:2.

Это поражение стало для манкунианцев 13-м в этом сезоне, если брать во внимание выступления во всех турнирах (8 в Премьер-лиге, 4 в Лиге чемпионов и 1 в Кубке английской лиги). Столь плохих результатов не было с 1930 года, когда «Манчестер Юнайтед» до Рождества умудрился проиграть 16 поединков.

Интересно, что в том сезоне «дьяволы» заняли последнее место в высшем английском дивизионе. Вряд ли такая участь грозит подопечным Эрика тен Хага: они хоть и вылетели из Лиги чемпионов, но в АПЛ идут на 8-м месте, набрав 28 очков в 18 матчах.

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Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу статистика антирекорд Эрик тен Хаг
Источник Opta
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Комментарии 5
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PUMA
80 млн Хёйлунн 0 голов в АПЛ,Антони 0 голов в АПЛ, вратарь умеющий играть ногами Онана косячит постоянно.Посорился с Санчо тоже 80 млн. И всю эту банду привёл лично Тен Хаг.Где то в СА улыбается один португалец 
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+1
December 32
Синусоида с периодом в 93 года.)
 Наши - короче.
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+1
Boris Janischevskiy
Яка сука тримає лисого ?Іншого тренера давно б відправили нах@й .
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0
Иван Качура
Лисий продовжить паразитувати, а команда мучитися. 
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0
Gargantua
надо и дальше держаться за лысого солдафона.
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0
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Теннис
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