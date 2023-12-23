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Чемпионат Англии
Вест Хэм
23.12.2023 14:30 – FT 2 : 0
Манчестер Юнайтед
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Англия
23 декабря 2023, 16:27 | Обновлено 23 декабря 2023, 17:13
732
4

Классные голы. Вест Хэм на своем поле бьет Манчестер Юнайтед

Дожали соперника во втором тайме

23 декабря 2023, 16:27 | Обновлено 23 декабря 2023, 17:13
732
4
Классные голы. Вест Хэм на своем поле бьет Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine

Вест Хэм в матче чемпионата Англии обыграл Манчестер Юнайтед со счетом 2:0. Лондонцы во втором тайме забили два гола силами Боуэна и Кудуса.

Боуэн забил после роскошной передачи Пакета, а Кудус красиво воспользовался ошибкой соперника. Для Джаррода Боуэна это 11 гол в сезоне АПЛ, он догнал Мохамеда Салаха, с которым делит второе место в списке бомбардиров.

Вест Хэм набрал 30 очков и поднялся в топ-6.

У МЮ остается 28 пунктов.

Чемпионат Англии. 18-й тур

Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0
Голы: Боуэн, 72, Кудус, 78

Вест Хэм: Ареола, Цоуфал, Мавропанос, Зума, Эмерсон, Альварес, Соучек, Кудус (Джонсон, 90), Уорд-Праус, Пакета, Боуэн (Форналс, 88)

МЮ: Онана, Ван-Биссака, Эванс, Камбвала (Регилон, 85), Шоу, Мактоминей, Майноо, Антони (Пеллистри, 73), Фернандеш, Гарначо (Эриксен, 85), Хойлунд (Рашфорд, 57)

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Мохаммед Кудус (Вест Хэм).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Джаррод Боуэн (Вест Хэм).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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sasha_d99
Тен Хаг на выход, сколько можно терпеть! 
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+3
Перець
Лисий пакуй чемодани, пишу вже 2 місяць
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+1
cooperchack
Да уж ,дниже в стиле МЮ в последние годы.
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0
December 32
Не понял в чём "классность".   Накануне первого гола в штрафной МЮ бродили голуби.)   Потом вдруг во сне  прозевали Боуэна.    Но Онана таки мяч парировал!    К его сожалению - прямо в колено продолжавшего движения Боуэна.    И мяч опять поменял  направление полёта.  Второй гол состоялся благодаря обрезке пацана Майноо.  Но Эванс мог спасти положение.    А он вдруг стал джентльменом,  убрал руки за  спину, и даже не попытался упасть под удар или там выставить костыль.)
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0
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