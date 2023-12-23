Классные голы. Вест Хэм на своем поле бьет Манчестер Юнайтед
Дожали соперника во втором тайме
Вест Хэм в матче чемпионата Англии обыграл Манчестер Юнайтед со счетом 2:0. Лондонцы во втором тайме забили два гола силами Боуэна и Кудуса.
Боуэн забил после роскошной передачи Пакета, а Кудус красиво воспользовался ошибкой соперника. Для Джаррода Боуэна это 11 гол в сезоне АПЛ, он догнал Мохамеда Салаха, с которым делит второе место в списке бомбардиров.
Вест Хэм набрал 30 очков и поднялся в топ-6.
У МЮ остается 28 пунктов.
Чемпионат Англии. 18-й тур
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0
Голы: Боуэн, 72, Кудус, 78
Вест Хэм: Ареола, Цоуфал, Мавропанос, Зума, Эмерсон, Альварес, Соучек, Кудус (Джонсон, 90), Уорд-Праус, Пакета, Боуэн (Форналс, 88)
МЮ: Онана, Ван-Биссака, Эванс, Камбвала (Регилон, 85), Шоу, Мактоминей, Майноо, Антони (Пеллистри, 73), Фернандеш, Гарначо (Эриксен, 85), Хойлунд (Рашфорд, 57)
События матча
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