Вест Хэм – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 23 декабря в 14:30 матч АПЛ
В субботу, 23 декабря, состоится матч 18-го тура чемпионата Англии, в котором встретятся «Вест Хэм» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдет в Лондоне на Олимпийском стадионе.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 14:30 по киевскому времени.
В таблице АПЛ «Вест Хэм» занимает 8-е место, имея 27 очков. «Манчестер Юнайтед» идет 7-м с 28 пунктами.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.
Вест Хэм – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артемом интересуется мадридский «Атлетико» и хочет подписать форварда уже летом
Вышли на чемпионат мира: Украина, Казахстан, Франция, Испания, Португалия