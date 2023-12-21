В субботу, 23 декабря, состоится матч 18-го тура чемпионата Англии, в котором встретятся «Вест Хэм» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдет в Лондоне на Олимпийском стадионе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 14:30 по киевскому времени.

В таблице АПЛ «Вест Хэм» занимает 8-е место, имея 27 очков. «Манчестер Юнайтед» идет 7-м с 28 пунктами.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Вест Хэм – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция