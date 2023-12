Милан спасся на последних минутах матча с Салернитаной, победа фиалок

22 декабря состоялись матчи 17-го тура Серии А.

«Фиорентина» в гостях обыграла «Монцу» 1:0.

«Салернитана» и «Милан» расписали ничью со счетом 2:2. До 90-й минуты гости уступали 1:2, однако Лука Йович спас «дьяволов» от поражения.

Серия А. 17-й тур. 22 декабря

Монца – Фиорентина – 0:1

Гол: Лукас Белтран, 7

Салернитана – Милан – 2:2

Голы: Фасио, 42, Кандрева, 63 – Томори, 17, Йович, 90

It ends all square.#SalernitanaMilan #SempreMilan

Brought to you by @Acqua_Lete pic.twitter.com/1ONHmZKVyD