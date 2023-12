Фиаско Аякса, что у ПСВ? Определены участники 1/8 финала Кубка Нидерландов

19-21 декабря состоялись матчи 1/16 финала Кубка Нидерландов.

Легендарный клуб «Аякс» сенсационно уступил команде 4-го дивизиона «Херкулесу» 2:3.

«Фейеноорд» на своем поле обыграл «Утрехт» со счетом 2:1.

«АЗ Алкмаар» в экстратаймах вырвал победу у «Харденберга» на выезде – 3:2.

Поединок ПСВ – «Твенте» был официально перенесен из-за сильного дождя. Встреча состоится 16, 17 или 18 января 2024 года. Победитель в 1/8 финала сыграет против «Фейеноорда».

Кубок Нидерландов. 1/16 финала. 19-21 декабря

Кубок Нидерландов. 1/8 финала

