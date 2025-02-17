Экс-футболист Динамо сыграл против полицейского. Как отреагировал тренер?

Главный тренер клуба «Денгофф» Александр Собкович прокомментировал противостояние в Кубке Украины среди любителей, где его подопечные сыграли против «Авангарда», в составе которого выступает экс-игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Гладкий:

– Для нас это отличное испытание – принять участие в таких соревнованиях. Мы последовательно встречались с «Колосом» (Великие Сорочинцы) – 2:1, 3:2, ФК «Rebel» (Киев) – 3:2, 2:2, «Авангардом» (Лозовая) – 2:1, 1:1. Даже счета показывают, как трудно было продвигаться через турнирную сетку.

У нас в Киевской области очень сильный областной чемпионат, мы вроде и привыкли к серьезному противодействию соперников. Но так получилось, что область в последние годы отдала на всеукраинский уровень очень много своих лучших участников.

– Бывший нападающий сборной Украины, «Шахтера», «Динамо» и других клубов Гладкий сыграл против «Денгоффа» и забить не сумел. Как удалось остановить ветерана, который, честно говоря, для любительского уровня еще очень в порядке в свои 37 лет?

– Это заслуга всей нашей защитной линии, а особенно защитника Вдовики – Вячеслав (полицейский по профессии), по нашему общему мнению, лучшие матчи в карьере против Гладкого отыграл. Конечно, на соперника с таким именем никого дополнительно мотивировать не надо, да и ребята знали манеру игры Александра, готовились. Не допускали недооценки, хоть он и находится на сегодняшний день уже в серьезном футбольном возрасте, – рассказал Собкович.