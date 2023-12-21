Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Победа любителей в матче с Аяксом в Кубке Нидерландов котировалась от 50.0
Нидерланды
21 декабря 2023, 23:20 | Обновлено 21 декабря 2023, 23:23
190
0

Победа любителей в матче с Аяксом в Кубке Нидерландов котировалась от 50.0

«Херкулес» сенсационно обыграл именитый клуб в 1/16 финала турнира со счетом 3:2

21 декабря 2023, 23:20 | Обновлено 21 декабря 2023, 23:23
190
0
Победа любителей в матче с Аяксом в Кубке Нидерландов котировалась от 50.0
Getty Images/Global Images Ukraine

21 декабря состоялся матч 1/16 финала Кубка Нидерландов между командами «Херкулес» и «Аякс». Игра завершилась сенсационной победой хозяев со счетом 3:2.

«Херкулес» – полулюбительский клуб, который выступает в 4-м по силе дивизиона Нидерландов.

Победа «Херкулеса» в игре с «Аяксом» в разных букмекерских конторах котировалась от 50.00 до 75.00.

Соперник «Херкулеса» в 1/8 финала пока что не определен.

Кубок Нидерландов. 1/8 финала

Херкулес – Аякс – 3:2

Голы: Питерс 16, 66, Гротенберг 90+3 – Бробби 83, Акпом 89

По теме:
Аякс вылетел из Кубка Нидерландов, проиграв команде из четвертого дивизиона
Довбик помог. Беттер выиграл €2520 на экспрессе, поставив всего 2 евро
Женская ЛЧ. Обидчицы Ворсклы уступили ПСЖ, Челси в гостях обыграл Хеккен
азарт Кубок Нидерландов по футболу Аякс котировки букмекеров
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

С кем сыграет Мудрик? Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка лиги Англии
Футбол | 21 декабря 2023, 00:35 2
С кем сыграет Мудрик? Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка лиги Англии
С кем сыграет Мудрик? Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка лиги Англии

20 декабря определился последний полуфиналист турнира в матче «Ливерпуль» – «Вест Хэм»

Александер ЧЕФЕРИН: «Футбол не продается. Суперлига – это мертвая лига»
Футбол | 21 декабря 2023, 15:37 15
Александер ЧЕФЕРИН: «Футбол не продается. Суперлига – это мертвая лига»
Александер ЧЕФЕРИН: «Футбол не продается. Суперлига – это мертвая лига»

Президент УЕФА – о представленном формате нового турнира

Футбольная революция. Объявлен формат Европейской Суперлиги
Футбол | 21.12.2023, 13:45
Футбольная революция. Объявлен формат Европейской Суперлиги
Футбольная революция. Объявлен формат Европейской Суперлиги
ВИДЕО. Игрок из россии Головин исподтишка ударил соперника и был удален
Футбол | 21.12.2023, 07:40
ВИДЕО. Игрок из россии Головин исподтишка ударил соперника и был удален
ВИДЕО. Игрок из россии Головин исподтишка ударил соперника и был удален
Четыре гранда АПЛ выступили против Суперлиги. Кто еще молчит?
Футбол | 21.12.2023, 20:26
Четыре гранда АПЛ выступили против Суперлиги. Кто еще молчит?
Четыре гранда АПЛ выступили против Суперлиги. Кто еще молчит?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Фьюри показал спарринг-партнера, с которым готовится к бою с Усиком
ФОТО. Фьюри показал спарринг-партнера, с которым готовится к бою с Усиком
19.12.2023, 21:20 1
Бокс
Флорентино Перес прокомментировал вратарский вопрос в мадридском Реале
Флорентино Перес прокомментировал вратарский вопрос в мадридском Реале
20.12.2023, 03:45
Футбол
«Ест как лев». Названа единственная «проблема» Артема Довбика в Жироне
«Ест как лев». Названа единственная «проблема» Артема Довбика в Жироне
20.12.2023, 17:58 7
Футбол
Лунин может стать одноклубником Мудрика. Челси готовит громкий обмен
Лунин может стать одноклубником Мудрика. Челси готовит громкий обмен
20.12.2023, 19:05 23
Футбол
«Слезы нефтяной компании... Спасибо, Миша!» Фаны Челси оценили игру Мудрика
«Слезы нефтяной компании... Спасибо, Миша!» Фаны Челси оценили игру Мудрика
20.12.2023, 07:05 3
Футбол
Умер знаменитый футболист, игравший на трех чемпионатах мира
Умер знаменитый футболист, игравший на трех чемпионатах мира
20.12.2023, 16:15
Футбол
ВИДЕО. Вывел Челси в полуфинал. Обзор действий Мудрика в матче с Ньюкаслом
ВИДЕО. Вывел Челси в полуфинал. Обзор действий Мудрика в матче с Ньюкаслом
20.12.2023, 15:42 7
Футбол
ВИДЕО. И поцеловал? Почеттино обнял Мудрика после перфоманса украинца
ВИДЕО. И поцеловал? Почеттино обнял Мудрика после перфоманса украинца
20.12.2023, 03:40 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем