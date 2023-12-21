Победа любителей в матче с Аяксом в Кубке Нидерландов котировалась от 50.0

21 декабря состоялся матч 1/16 финала Кубка Нидерландов между командами «Херкулес» и «Аякс». Игра завершилась сенсационной победой хозяев со счетом 3:2.

«Херкулес» – полулюбительский клуб, который выступает в 4-м по силе дивизиона Нидерландов.

Победа «Херкулеса» в игре с «Аяксом» в разных букмекерских конторах котировалась от 50.00 до 75.00.

Соперник «Херкулеса» в 1/8 финала пока что не определен.

Кубок Нидерландов. 1/8 финала

Херкулес – Аякс – 3:2



Голы: Питерс 16, 66, Гротенберг 90+3 – Бробби 83, Акпом 89