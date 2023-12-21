Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аякс вылетел из Кубка Нидерландов, проиграв команде из четвертого дивизиона
Нидерланды
21 декабря 2023, 22:16 |
1140
0

Аякс вылетел из Кубка Нидерландов, проиграв команде из четвертого дивизиона

Еще один громкий провал легендарного клуба

21 декабря 2023, 22:16 |
1140
0
Аякс вылетел из Кубка Нидерландов, проиграв команде из четвертого дивизиона
Getty Images/Global Images Ukraine

«Аякс», который проводит один из худших сезонов в своей истории, потерпел еще одну громкую неудачу. Амстердамский клуб вылетел в 1/16 финала Кубка Нидерландов, проиграв клубу из четвертого дивизиона, «Херкулес».

«Аякс» сумел отыграться со счета 0:2 в последние 10 минут матча, однако пропустил решающий гол в компенсированное ко второму тайму время.

Кубок Нидерландов. 1/16 финала

Херкулес – Аякс – 3:2
Голы: Питерс 16, 66, Гротенберг 90+3 – Бробби 83, Акпом 89

Ранее «Аякс» пробился в плей-офф Лиги конференций.

По теме:
Победа любителей в матче с Аяксом в Кубке Нидерландов котировалась от 50.0
Женская ЛЧ. Обидчицы Ворсклы уступили ПСЖ, Челси в гостях обыграл Хеккен
Лига конференций. Итоги жеребьевки 1/16 финала. Кто для Пластуна, Харатина?
Аякс Кубок Нидерландов по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

С кем сыграет Мудрик? Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка лиги Англии
Футбол | 21 декабря 2023, 00:35 2
С кем сыграет Мудрик? Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка лиги Англии
С кем сыграет Мудрик? Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка лиги Англии

20 декабря определился последний полуфиналист турнира в матче «Ливерпуль» – «Вест Хэм»

Мичел прокомментировал матч с Бетисом и объяснил, почему заменил Довбика
Футбол | 21 декабря 2023, 23:08 1
Мичел прокомментировал матч с Бетисом и объяснил, почему заменил Довбика
Мичел прокомментировал матч с Бетисом и объяснил, почему заменил Довбика

Тренер «Жироны» – о последнем матче в 2023 году

Анчелотти провел еще один личный разговор с Луниным. Известны итоги
Футбол | 21.12.2023, 13:07
Анчелотти провел еще один личный разговор с Луниным. Известны итоги
Анчелотти провел еще один личный разговор с Луниным. Известны итоги
Футбольная революция. Объявлен формат Европейской Суперлиги
Футбол | 21.12.2023, 13:45
Футбольная революция. Объявлен формат Европейской Суперлиги
Футбольная революция. Объявлен формат Европейской Суперлиги
Будут снимать очки и штрафовать. АПЛ выступила против Суперлиги
Футбол | 21.12.2023, 17:24
Будут снимать очки и штрафовать. АПЛ выступила против Суперлиги
Будут снимать очки и штрафовать. АПЛ выступила против Суперлиги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джокер Мудрик. Челси ушел от поражения Ньюкаслу и выиграл серию пенальти
Джокер Мудрик. Челси ушел от поражения Ньюкаслу и выиграл серию пенальти
20.12.2023, 00:09 30
Футбол
ВИДЕО. Игрок из россии Головин исподтишка ударил соперника и был удален
ВИДЕО. Игрок из россии Головин исподтишка ударил соперника и был удален
21.12.2023, 07:40 16
Футбол
«Слезы нефтяной компании... Спасибо, Миша!» Фаны Челси оценили игру Мудрика
«Слезы нефтяной компании... Спасибо, Миша!» Фаны Челси оценили игру Мудрика
20.12.2023, 07:05 3
Футбол
ВИДЕО. Мудрик забил Ньюкаслу на последних минутах и ​​сравнял счет в матче
ВИДЕО. Мудрик забил Ньюкаслу на последних минутах и ​​сравнял счет в матче
20.12.2023, 00:01 17
Футбол
Футбольная ассоциация Англии обвиняет украинца в неподобающем поведении
Футбольная ассоциация Англии обвиняет украинца в неподобающем поведении
21.12.2023, 09:00 8
Футбол
Успех Украины, фиаско Италии. Кто пробился на ЧМ-2024 по футзалу?
Успех Украины, фиаско Италии. Кто пробился на ЧМ-2024 по футзалу?
20.12.2023, 21:50 7
Футзал
Умер знаменитый футболист, игравший на трех чемпионатах мира
Умер знаменитый футболист, игравший на трех чемпионатах мира
20.12.2023, 16:15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем