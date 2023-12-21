Аякс вылетел из Кубка Нидерландов, проиграв команде из четвертого дивизиона
Еще один громкий провал легендарного клуба
«Аякс», который проводит один из худших сезонов в своей истории, потерпел еще одну громкую неудачу. Амстердамский клуб вылетел в 1/16 финала Кубка Нидерландов, проиграв клубу из четвертого дивизиона, «Херкулес».
«Аякс» сумел отыграться со счета 0:2 в последние 10 минут матча, однако пропустил решающий гол в компенсированное ко второму тайму время.
Кубок Нидерландов. 1/16 финала
Херкулес – Аякс – 3:2
Голы: Питерс 16, 66, Гротенберг 90+3 – Бробби 83, Акпом 89
Ранее «Аякс» пробился в плей-офф Лиги конференций.
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