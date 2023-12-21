Аякс вылетел из Кубка Нидерландов, проиграв команде из четвертого дивизиона

«Аякс», который проводит один из худших сезонов в своей истории, потерпел еще одну громкую неудачу. Амстердамский клуб вылетел в 1/16 финала Кубка Нидерландов, проиграв клубу из четвертого дивизиона, «Херкулес».

«Аякс» сумел отыграться со счета 0:2 в последние 10 минут матча, однако пропустил решающий гол в компенсированное ко второму тайму время.

Кубок Нидерландов. 1/16 финала

Херкулес – Аякс – 3:2

Голы: Питерс 16, 66, Гротенберг 90+3 – Бробби 83, Акпом 89

Ранее «Аякс» пробился в плей-офф Лиги конференций.