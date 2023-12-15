ЛЕ. Брайтон и Аякс обошли соперников в последнем туре группы В

В группе В Лиги Европы в последнем туре встречались команды, являвшиеся непосредственными конкурентами за первое-второе и третье-четвертые места. Победителями из дуэлей вышли «Брайтон», все же дожавший «Марсель», и обошедший АЕК «Аякс». Интересно, что обеим командам требовалась в последнем туре именно победа и они ее одержали.

Лига Европы. 6 тур. Группа В

Брайтон – Марсель – 1:0

Гол: Жуан Педро, 88

Аякс – АЕК – 3:1

Голы: Акпом, 5, 56, Тейлор, 30 – Леви Гарсия, 11

ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ