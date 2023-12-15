Лига Европы15 декабря 2023, 02:31 | Обновлено 15 декабря 2023, 03:04
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ЛЕ. Брайтон и Аякс обошли соперников в последнем туре группы В
Команды заняли первое и третье место соответственно
15 декабря 2023, 02:31 | Обновлено 15 декабря 2023, 03:04
93
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В группе В Лиги Европы в последнем туре встречались команды, являвшиеся непосредственными конкурентами за первое-второе и третье-четвертые места. Победителями из дуэлей вышли «Брайтон», все же дожавший «Марсель», и обошедший АЕК «Аякс». Интересно, что обеим командам требовалась в последнем туре именно победа и они ее одержали.
Лига Европы. 6 тур. Группа В
Брайтон – Марсель – 1:0
Гол: Жуан Педро, 88
Аякс – АЕК – 3:1
Голы: Акпом, 5, 56, Тейлор, 30 – Леви Гарсия, 11
События матча
56’
ГОЛ ! Мяч забил Чуба Акпом (Аякс).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Кеннет Тейлор (Аякс).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Леви Гарсия (АЕК).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Чуба Акпом (Аякс).
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