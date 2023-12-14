14 декабря на «Амекс» пройдет матч 6-го тура Лиги Европы, в котором «Брайтон» встретится с «Марселем». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Брайтон

Команда проводит второй сезон под руководством Де Дзерби. Точнее, Роберто пришел осенью прошлого года, но успел поднять чаек на новый, более высокий, уровень. С ним наконец-то перспективный клуб закончил весной в еврозоне, на 6-й позиции. Сейчас Альбион пытается вернуться на тот же уровень, правда, не все получается. Более того, 6 туров кряду в АПЛ вообще не получалось подняться, но к концу осени ситуация наладилась. Довольно быстро освоились дебютанты из Англии и на международной арене. Старт получился провальным: домашние 2-3 с АЕКом. Но уже во 2-м туре получилось выдать зрелищные 2-2 во Франции. Потом было дважды выиграно у кризисного Аякса. А после того, как вышло взять реванш у греков, еще и на выезде, выход в плей-офф было гарантировано. Теперь можно сосредоточиться в основном на Премьер-Лиге, а в крайнем туре вообще выпустить дублеров, обеспечивая им игорную практику.

Марсель

Клуб в предыдущие годы смог забраться на 3-е место в Лиге 1, и повторить этот результат и в 2022/2023. Но в новом сезоне все как-то резко развалилось, и скандалов и проблем было немало. Решение в таких условиях поручить провансальцев Гаттузо выглядело рискованным, чтобы не сказать спорным (достаточно вспомнить провал Дженнаро в Валенсии). Но итальянец со своей энергией и умением мотивировать, похоже, пришелся ко двору в условиях, в которые угодил легендарный Олимпик. Постепенно получилось подняться хотя бы в верхнюю половину таблицы. Прогресс наблюдается и на евроарене. В Лигу чемпионов французы снова не вышли, на этот раз проиграв в квалификации Панатинаикосу. Но в Лиге Европы, начав с пары ничьих, потом Обамеянг и компания выиграли вот уже трижды, вплоть до 4-3 с Аяксом в 5-м туре.

Статистика личных встреч

Октябрьские 2-2 стали первым поединком между дебютантом еврокубков из Англии и опытными французами.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом Брайтон, ведь он играет дома. Но оба клуба могут ставит задачей разве что порадовать болельщиков. Ставим на тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,76).