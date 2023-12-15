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Лига Европы
Брайтон
14.12.2023 22:00 – FT 1 : 0
Марсель
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Лига Европы
15 декабря 2023, 00:05 | Обновлено 15 декабря 2023, 00:18
317
1

Лига Европы. Фиаско Кочергина, Де Дзерби избежал встречи с Шахтером

14 декабря завершен групповой раунд Лиги Европы

15 декабря 2023, 00:05 | Обновлено 15 декабря 2023, 00:18
317
1
Лига Европы. Фиаско Кочергина, Де Дзерби избежал встречи с Шахтером
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

14 декабря состоялись матчи последнего 6-го тура Лиги Европы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Польский Ракув с участием украинца Владислава Кочергина потерпел фиаско в матче с Аталантой (0:4) и попрощался с еврокубками, заняв последнее 4-е место в группе D.

Итальянский коуч Роберто Де Дзерби избежал встречи с донецким Шахтером в 1/16 финала. Для этого экс-коуч горняков привел Брайтон к победе над Марселем (1:0) в матче лидеров группы B.

Лига Европы 2023/24

6-й тур, 14 декабря

  • Арис – Спарта Прага – 1:3
  • Аякс – AEK – 3:1
  • Бетис – Рейнджерс – 2:3
  • Брайтон – Марсель – 1:0
  • Вест Хэм – Фрайбург – 2:0
  • Олимпиакос – ТСЦ Бачка-Топола – 5:2
  • Ракув – Аталанта – 0:4
  • Спортинг – Штурм Грац – 3:0

Турнирные таблицы

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Источник Sport.ua
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December 32
Браво, Роберто!   Не надо нам нервы делать.)
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