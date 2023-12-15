Лига Европы. Фиаско Кочергина, Де Дзерби избежал встречи с Шахтером
14 декабря завершен групповой раунд Лиги Европы
14 декабря состоялись матчи последнего 6-го тура Лиги Европы.
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Польский Ракув с участием украинца Владислава Кочергина потерпел фиаско в матче с Аталантой (0:4) и попрощался с еврокубками, заняв последнее 4-е место в группе D.
Итальянский коуч Роберто Де Дзерби избежал встречи с донецким Шахтером в 1/16 финала. Для этого экс-коуч горняков привел Брайтон к победе над Марселем (1:0) в матче лидеров группы B.
Лига Европы 2023/24
6-й тур, 14 декабря
- Арис – Спарта Прага – 1:3
- Аякс – AEK – 3:1
- Бетис – Рейнджерс – 2:3
- Брайтон – Марсель – 1:0
- Вест Хэм – Фрайбург – 2:0
- Олимпиакос – ТСЦ Бачка-Топола – 5:2
- Ракув – Аталанта – 0:4
- Спортинг – Штурм Грац – 3:0
Турнирные таблицы
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