Лига Европы. Фиаско Кочергина, Де Дзерби избежал встречи с Шахтером

14 декабря состоялись матчи последнего 6-го тура Лиги Европы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Польский Ракув с участием украинца Владислава Кочергина потерпел фиаско в матче с Аталантой (0:4) и попрощался с еврокубками, заняв последнее 4-е место в группе D.

Итальянский коуч Роберто Де Дзерби избежал встречи с донецким Шахтером в 1/16 финала. Для этого экс-коуч горняков привел Брайтон к победе над Марселем (1:0) в матче лидеров группы B.

Лига Европы 2023/24

6-й тур, 14 декабря

Арис – Спарта Прага – 1:3

– 1:3 Аякс – AEK – 3:1

– AEK – 3:1 Бетис – Рейнджерс – 2:3

– 2:3 Брайтон – Марсель – 1:0

– Марсель – 1:0 Вест Хэм – Фрайбург – 2:0

– Фрайбург – 2:0 Олимпиакос – ТСЦ Бачка-Топола – 5:2

– ТСЦ Бачка-Топола – 5:2 Ракув – Аталанта – 0:4

– 0:4 Спортинг – Штурм Грац – 3:0

Турнирные таблицы