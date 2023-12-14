Лига Европы. ЛАСК с Таловеровым уступил Тулузе. Коваль пропустил от Лукаку
14 декабря состоялись матчи последнего 6-го тура Лиги Европы
14 декабря состоялись матчи последнего 6-го тура Лиги Европы.
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Австрийский ЛАСК с украинцем Максимом Таловеровым в составе уступил Тулузе (1:2) и выбыл из еврокубков, заняв последнее место в группе.
Украинский голкипер Шерифа Максим Коваль пропустил три гола от Ромы (0:3), причем первый гол в матче забил знаменитый бельгийский форвард Ромелу Лукаку.
В триллере между Ренном и Вильярреалом (2:3) определялся победитель группы. Казалось, что французский клуб вырвал нужную для себя ничью благодаря голу на 90+12 минуте, но взятие ворот было отменено после просмотра VAR. Победителем группы стал испанский клуб.
Лига Европы 2023/24
6-й тур, 14 декабря
Байер (Германия) – Мольде (Норвегия) – 5:1
Голы: Шик, 6, Тапсоба, 22, Эллингсен, 25 (автогол), Гложек, 60, Мбамба, 70 – Китолано, 75
Карабах (Азербайджан) – Хеккен (Швеция) – 2:1
Голы: Леандро Андраде, 1, Бензия, 45+3 – Хусейнов, 90+3 (автогол)
ЛАСК (Австрия) – Тулуза (Франция) – 1:2
Голы: Любичич, 61 – Даллинга, 54, Суасо, 83
Панатинаикос (Греция) – Маккаби Хайфа (Израиль) – 1:2
Голы: Иоаннидис, 89 – Дэвид, 20, Шери, 74
Ренн (Франция) – Вильярреал (Испания) – 2:3
Голы: Ассиньон, 37, Блас, 79 – Жерар Морено, 36 (пен), Ахомаш, 62, Парехо, 80
Рома (Италия) – Шериф (Молдова) – 3:0
Голы: Лукаку, 11, Белотти, 32, Пизилли, 90+2
Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия) – Ливерпуль (Англия) – 2:1
Голы: Амура, 32, Пуэртас, 43 – Куанса, 39
Славия Прага (Чехия) – Серветт (Швейцария) – 4:0
Голы: Дудера, 15, Шранц, 25, Хытил, 30, 45+1
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