ЛЕ. Восемнадцать очков Байера, Карабах вышел в плей-офф

Закончился групповой этап в Лиге Европы. В группе Н уверенное первое место занял «Байер». Леверкузенская команда не потеряла ни одного очка с соперниками и очень уверенно выиграла группу. Второе место занял азербайджанский «Карабах», а в Лигу конференций с третьего места отправился «Мольде».

Лига Европы. 6 тур. Группа Н

Байер – Мольде – 5:1

Голы: Шик, 6, Тапсобе, 22, Эллингссен, 25, аг, Гложек, 60, 70 – Китолано, 75

Карабах – Хеккен – 2:1

Голы: Андраде, 1, Бензиа, 45+4 – Гусейнов, 90+4, аг

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