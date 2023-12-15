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Лига Европы
Байер
14.12.2023 19:45 – FT 5 : 1
Мольде
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Лига Европы
15 декабря 2023, 05:19 | Обновлено 15 декабря 2023, 05:33
293
0

ЛЕ. Восемнадцать очков Байера, Карабах вышел в плей-офф

В квартете Н закончился групповой этап

15 декабря 2023, 05:19 | Обновлено 15 декабря 2023, 05:33
293
0
ЛЕ. Восемнадцать очков Байера, Карабах вышел в плей-офф
Getty Images/Global Images Ukraine

Закончился групповой этап в Лиге Европы. В группе Н уверенное первое место занял «Байер». Леверкузенская команда не потеряла ни одного очка с соперниками и очень уверенно выиграла группу. Второе место занял азербайджанский «Карабах», а в Лигу конференций с третьего места отправился «Мольде».

Лига Европы. 6 тур. Группа Н

Байер – Мольде – 5:1

Голы: Шик, 6, Тапсобе, 22, Эллингссен, 25, аг, Гложек, 60, 70 – Китолано, 75

Карабах – Хеккен – 2:1

Голы: Андраде, 1, Бензиа, 45+4 – Гусейнов, 90+4, аг

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Эрик Китолано (Мольде).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Адам Гложек (Байер).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Адам Гложек (Байер).
25’
ГОЛ ! Автогол забил Мартин Эллингсен (Мольде).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Эдмон Тапсоба (Байер).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Патрик Шик (Байер).
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Байер Карабах Агдам Хеккен Мольде Лига Европы видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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