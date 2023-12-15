Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛЕ. Аталанта и Спортинг в последнем туре разгромили Ракув и Штурм
Лига Европы
Спортинг Лиссабон
14.12.2023 22:00 – FT 3 : 0
Штурм Грац
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
15 декабря 2023, 03:20 | Обновлено 15 декабря 2023, 03:36
16
0

ЛЕ. Аталанта и Спортинг в последнем туре разгромили Ракув и Штурм

Матчи уже ничего не решали для лидеров

15 декабря 2023, 03:20 | Обновлено 15 декабря 2023, 03:36
16
0
ЛЕ. Аталанта и Спортинг в последнем туре разгромили Ракув и Штурм
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись матчи 6 тура в группе D. Итальянская «Аталанта» и португальский «Спортинг», заранее занявшие первое и второе места в группе, разгромили соответственно «Ракув» украинца Кочергина и «Штурм».

Благодаря лучшей разнице мячей в Лигу конференций вышли австрийцы.

Лига Европы. Группа D. 6 тур

Ракув – Аталанта 4:0

Голы: Муриэль, 14, 72, Бонфанти, 26, де Кетеларе, 90+2

Спортинг Л – Штурм – 3:0

Голы: Дёкереш, 39, Инасиу, 61, 70

ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Гонсалу Инасиу (Спортинг Лиссабон).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Гонсалу Инасиу (Спортинг Лиссабон).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Дьёкереш (Спортинг Лиссабон).
По теме:
Группа С Лиги Европы. Бетис отдал места в плей-офф Глазго и Спарте
Помог забить соперникам. Названа оценка Таловерова за матч ЛАСКа в ЛЕ
ЛЕ. Брайтон и Аякс обошли соперников в последнем туре группы В
Аталанта Ракув Спортинг Лиссабон Штурм Грац видео голов и обзор Лига Европы
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сразу после Лиги чемпионов. Шахтер отправился в Японию
Футбол | 14 декабря 2023, 13:53 4
Сразу после Лиги чемпионов. Шахтер отправился в Японию
Сразу после Лиги чемпионов. Шахтер отправился в Японию

Команда сыграет матч в Токио

Призовые УЕФА. Сколько заработал Шахтер за группу Лиги чемпионов
Футбол | 14 декабря 2023, 15:11 35
Призовые УЕФА. Сколько заработал Шахтер за группу Лиги чемпионов
Призовые УЕФА. Сколько заработал Шахтер за группу Лиги чемпионов

Ориентировочные цифры

Итоги Лиги конференций. Заря заняла третье место. Кто вышел в плей-офф?
Футбол | 15.12.2023, 00:50
Итоги Лиги конференций. Заря заняла третье место. Кто вышел в плей-офф?
Итоги Лиги конференций. Заря заняла третье место. Кто вышел в плей-офф?
Джошуа и Уайлдер подписали контракт на супербой. Но есть одно условие
Бокс | 14.12.2023, 09:49
Джошуа и Уайлдер подписали контракт на супербой. Но есть одно условие
Джошуа и Уайлдер подписали контракт на супербой. Но есть одно условие
Экс-игрок сборной Англии назвал Зинченко единственной слабостью Арсенала
Футбол | 14.12.2023, 19:26
Экс-игрок сборной Англии назвал Зинченко единственной слабостью Арсенала
Экс-игрок сборной Англии назвал Зинченко единственной слабостью Арсенала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шахтер – среди 8 клубов, перешедших в Лигу Европы. Кто будет соперником?
Шахтер – среди 8 клубов, перешедших в Лигу Европы. Кто будет соперником?
14.12.2023, 01:00 3
Футбол
Мудрик разозлил Почеттино своими действиями. Что произошло?
Мудрик разозлил Почеттино своими действиями. Что произошло?
13.12.2023, 21:15 15
Футбол
ВИДЕО. Алиеву «прилетело» за статус УБД, экс-футболист жестко ответил
ВИДЕО. Алиеву «прилетело» за статус УБД, экс-футболист жестко ответил
13.12.2023, 17:59 19
Футбол
Меркушина – лучшая среди украинок. Состоялся женский спринт этапа КМ
Меркушина – лучшая среди украинок. Состоялся женский спринт этапа КМ
14.12.2023, 16:24 8
Биатлон
Иан РАЙТ: «Мудрик? Он просто бежит со скоростью 100 миль в час»
Иан РАЙТ: «Мудрик? Он просто бежит со скоростью 100 миль в час»
13.12.2023, 13:31 15
Футбол
АНЧЕЛОТТИ: «Две сумасшедшие минуты перевернули игру с ног на голову»
АНЧЕЛОТТИ: «Две сумасшедшие минуты перевернули игру с ног на голову»
13.12.2023, 06:27
Футбол
Кепа дважды пропустил. Реал на последних минутах вырвал победу у Униона
Кепа дважды пропустил. Реал на последних минутах вырвал победу у Униона
13.12.2023, 00:02 8
Футбол
УЕФА наказал сборную Украины за инцидент в игре с Италией. Что случилось?
УЕФА наказал сборную Украины за инцидент в игре с Италией. Что случилось?
13.12.2023, 22:52 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем