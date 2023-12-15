ЛЕ. Аталанта и Спортинг в последнем туре разгромили Ракув и Штурм

Состоялись матчи 6 тура в группе D. Итальянская «Аталанта» и португальский «Спортинг», заранее занявшие первое и второе места в группе, разгромили соответственно «Ракув» украинца Кочергина и «Штурм».

Благодаря лучшей разнице мячей в Лигу конференций вышли австрийцы.

Лига Европы. Группа D. 6 тур

Ракув – Аталанта – 4:0

Голы: Муриэль, 14, 72, Бонфанти, 26, де Кетеларе, 90+2

Спортинг Л – Штурм – 3:0

Голы: Дёкереш, 39, Инасиу, 61, 70

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