14.12.2023 22:00 – FT 3 : 0
Лига Европы15 декабря 2023, 03:20 | Обновлено 15 декабря 2023, 03:36
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ЛЕ. Аталанта и Спортинг в последнем туре разгромили Ракув и Штурм
Матчи уже ничего не решали для лидеров
15 декабря 2023, 03:20 | Обновлено 15 декабря 2023, 03:36
16
0
Состоялись матчи 6 тура в группе D. Итальянская «Аталанта» и португальский «Спортинг», заранее занявшие первое и второе места в группе, разгромили соответственно «Ракув» украинца Кочергина и «Штурм».
Благодаря лучшей разнице мячей в Лигу конференций вышли австрийцы.
Лига Европы. Группа D. 6 тур
Ракув – Аталанта – 4:0
Голы: Муриэль, 14, 72, Бонфанти, 26, де Кетеларе, 90+2
Спортинг Л – Штурм – 3:0
Голы: Дёкереш, 39, Инасиу, 61, 70
События матча
70’
ГОЛ ! Мяч забил Гонсалу Инасиу (Спортинг Лиссабон).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Гонсалу Инасиу (Спортинг Лиссабон).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Дьёкереш (Спортинг Лиссабон).
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