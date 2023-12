Кочергин выйдет в основе Ракува на матч Лиги Европы против Аталанты

8 декабря в Польше состоится матч 6-го тура Лиги Европы между польским «Ракувом» и итальянской «Аталантой».

Стартовый свисток в игре прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Украинский полузащитник Владислав Кочергин выйдет в стартовом составе «Ракува».

В турнирной таблице группы D «Ракув» идет на 4-м месте (4 очка) и ведет борьбу со «Штурмом» (тоже 4 балла) за 3-е место и переход в Лигу конференций.

«Аталанта» досрочно выиграла группу (11 баллов), опередив «Спортинг» (8 очков). Обе команды весной продолжат борьбу в ЛЕ.

Стартовые составы команд на матч Ракув – Аталанта

📝 𝙈𝙀𝘿𝘼𝙇𝙄𝙆𝙄 11 wojowników na boisku wspieranych przez ponad 11 tysięcy kibiców na trybunach. Wygrajmy to razem! 🔥 --- Dołącz do nas na WhatsApp ⤵️ https://t.co/MVZqMpz8E9 pic.twitter.com/CGIBQugQZW

🫂 Così in campo a Sosnowice!



💪 How we line up to face Raków!#RakowAtalanta #UEL #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/c979uPjZ4e