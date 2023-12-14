Кочергин выйдет в основе Ракува на матч Лиги Европы против Аталанты
«Ракув» ведет борьбу со «Штурмом» за переход в Лигу конференций.
8 декабря в Польше состоится матч 6-го тура Лиги Европы между польским «Ракувом» и итальянской «Аталантой».
Стартовый свисток в игре прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Украинский полузащитник Владислав Кочергин выйдет в стартовом составе «Ракува».
В турнирной таблице группы D «Ракув» идет на 4-м месте (4 очка) и ведет борьбу со «Штурмом» (тоже 4 балла) за 3-е место и переход в Лигу конференций.
«Аталанта» досрочно выиграла группу (11 баллов), опередив «Спортинг» (8 очков). Обе команды весной продолжат борьбу в ЛЕ.
Стартовые составы команд на матч Ракув – Аталанта
📝 𝙈𝙀𝘿𝘼𝙇𝙄𝙆𝙄— Raków Częstochowa 🥇 (@Rakow1921) December 14, 2023
11 wojowników na boisku wspieranych przez ponad 11 tysięcy kibiców na trybunach. Wygrajmy to razem! 🔥
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🫂 Così in campo a Sosnowice!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) December 14, 2023
💪 How we line up to face Raków!#RakowAtalanta #UEL #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/c979uPjZ4e
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