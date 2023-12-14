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Лига Европы
Ракув
14.12.2023 22:00 – 58 0 : 2
Аталанта
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
14 декабря 2023, 21:23 | Обновлено 14 декабря 2023, 21:39
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Кочергин выйдет в основе Ракува на матч Лиги Европы против Аталанты

«Ракув» ведет борьбу со «Штурмом» за переход в Лигу конференций.

14 декабря 2023, 21:23 | Обновлено 14 декабря 2023, 21:39
102
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Кочергин выйдет в основе Ракува на матч Лиги Европы против Аталанты
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Кочергин

8 декабря в Польше состоится матч 6-го тура Лиги Европы между польским «Ракувом» и итальянской «Аталантой».

Стартовый свисток в игре прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Украинский полузащитник Владислав Кочергин выйдет в стартовом составе «Ракува».

В турнирной таблице группы D «Ракув» идет на 4-м месте (4 очка) и ведет борьбу со «Штурмом» (тоже 4 балла) за 3-е место и переход в Лигу конференций.

«Аталанта» досрочно выиграла группу (11 баллов), опередив «Спортинг» (8 очков). Обе команды весной продолжат борьбу в ЛЕ.

Стартовые составы команд на матч Ракув – Аталанта

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Лига Европы стартовые составы Владислав Кочергин Ракув Аталанта
Источник Sport.ua
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