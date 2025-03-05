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  4. Калафьори стал первым защитником ЛЧ с 2003/04 по интересному достижению
Лига чемпионов
05 марта 2025, 22:34 |
263
0

Калафьори стал первым защитником ЛЧ с 2003/04 по интересному достижению

Итальянец в поединке против «ПСВ» отметился двумя результативными действиями

05 марта 2025, 22:34 |
263
0
Калафьори стал первым защитником ЛЧ с 2003/04 по интересному достижению
Getty Images/Global Images Ukraine. Риккардо Калафьори

Защитник «Арсенала» Риккардо Калафьори в матче против «ПСВ» отметился голом и результативной передачей после того, как вышел на поле со скамейки запасных. Итальянец является единственным защитником с сезона 2003/04 по этому достижению в Лиге чемпионов.

4 марта в Эйндховене на стадионе «Филипс» состоялась игра 1/8 финала ЛЧ между «ПСВ» и «Арсеналом». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счетом 7:1.

В текущей кампании еврокубка Калафьори провел 6 поединков. Вторая встреча между командами состоится 12 марта в Лондоне на «Эмирейтсе».

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Арсенал Лондон статистика ПСВ Лига чемпионов ПСВ - Арсенал Риккардо Калафьори
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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