Калафьори стал первым защитником ЛЧ с 2003/04 по интересному достижению

Защитник «Арсенала» Риккардо Калафьори в матче против «ПСВ» отметился голом и результативной передачей после того, как вышел на поле со скамейки запасных. Итальянец является единственным защитником с сезона 2003/04 по этому достижению в Лиге чемпионов.

4 марта в Эйндховене на стадионе «Филипс» состоялась игра 1/8 финала ЛЧ между «ПСВ» и «Арсеналом». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счетом 7:1.

В текущей кампании еврокубка Калафьори провел 6 поединков. Вторая встреча между командами состоится 12 марта в Лондоне на «Эмирейтсе».

⚠️ | QUICK STAT



List of defenders with both a goal and an assist after coming off the bench in a #UCL match since 2003/04:



• Riccardo Calafiori 🆕



That's it. That's the list. 🤯#PSVARS pic.twitter.com/EwjGU6glc7