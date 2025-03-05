Калафьори стал первым защитником ЛЧ с 2003/04 по интересному достижению

Защитник «Арсенала» Риккардо Калафьори в матче против «ПСВ» отметился голом и результативной передачей после того, как вышел на поле со скамейки запасных. Итальянец является единственным защитником с сезона 2003/04 по этому достижению в Лиге чемпионов.

4 марта в Эйндховене на стадионе «Филипс» состоялась игра 1/8 финала ЛЧ между «ПСВ» и «Арсеналом». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счетом 7:1.

В текущей кампании еврокубка Калафьори провел 6 поединков. Вторая встреча между командами состоится 12 марта в Лондоне на «Эмирейтсе».