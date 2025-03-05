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Лига чемпионов
05 марта 2025, 22:13 | Обновлено 05 марта 2025, 22:16
262
0

ВИДЕО. Горячий старт в Германии. Бавария шокировала Алонсо и Ко на 9-й мин

Гарри Кейн открыл счет в поединке

05 марта 2025, 22:13 | Обновлено 05 марта 2025, 22:16
262
0
ВИДЕО. Горячий старт в Германии. Бавария шокировала Алонсо и Ко на 9-й мин
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

В среду, 5 марта, проходит матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором играют «Бавария» и «Байер».

Игра проходит на стадионе «Альянц Арена». Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ответный матч состоится в Леверкузене 11 марта. Победитель этого противостояния в четвертьфинале турнира встретится с миланским «Интером» или «Фейеноордом».

На 9-й минуте хозяева поля вышли вперед. Забил звездный голеадор «ротен» Гарри Кейн.

ВИДЕО. Горячий старт в Германии. Бавария шокировала Алонсо и Ко на 9-й минуте

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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