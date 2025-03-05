ВИДЕО. Горячий старт в Германии. Бавария шокировала Алонсо и Ко на 9-й мин

В среду, 5 марта, проходит матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором играют «Бавария» и «Байер».

Игра проходит на стадионе «Альянц Арена». Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

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Ответный матч состоится в Леверкузене 11 марта. Победитель этого противостояния в четвертьфинале турнира встретится с миланским «Интером» или «Фейеноордом».

На 9-й минуте хозяева поля вышли вперед. Забил звездный голеадор «ротен» Гарри Кейн.

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