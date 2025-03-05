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Лига чемпионов
05 марта 2025, 22:02 | Обновлено 05 марта 2025, 22:51
226
0

Бавария – Байер. Лига чемпионов. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты поединка ЛЧ

05 марта 2025, 22:02 | Обновлено 05 марта 2025, 22:51
226
0
Бавария – Байер. Лига чемпионов. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 5 марта, проходит матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором играют «Бавария» и «Байер».

Игра проходит на стадионе «Альянц Арена». Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ответный матч состоится в Леверкузене 11 марта. Победитель этого противостояния в четвертьфинале турнира встретится с миланским «Интером» или «Фейеноордом».

Лиги чемпионов. 1/8 финала, 5 марта.

Бавария – Байер – 1:0 (обновляется)
Голы: Кейн, 9.

Трансляция матча

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Байер Бавария Лига чемпионов Бавария - Байер видео голов и обзор
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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