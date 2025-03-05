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Лига чемпионов
05 марта 2025, 22:10 | Обновлено 05 марта 2025, 23:15
2031
1

Бенфика – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25

05 марта 2025, 22:10 | Обновлено 05 марта 2025, 23:15
2031
1
Бенфика – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

5 марта проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Бенфика и Барселона.

Коллективы играют на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин вышел на поле с первых минут.

Ответный матч команд состоится 11 марта на арене Олимпико в Каталонии, Испания.

Лига чемпионов 2024/25. 1/8 финала

Первый матч, 5 марта

Бенфика (Португалия) – Барселона (Испания) – 0:0 (матч продолжается)

Удаление: Кубарси, 22

(новость обновляется)

Бенфика – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Бенфика Барселона Бенфика - Барселона видео голов и обзор Лига чемпионов Анатолий Трубин удаление (красная карточка) Пау Кубарси
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Tom Thomas's
Які сейви зробив Трубін!! 
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