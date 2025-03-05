Бенфика – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25
5 марта проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Бенфика и Барселона.
Коллективы играют на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
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Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин вышел на поле с первых минут.
Ответный матч команд состоится 11 марта на арене Олимпико в Каталонии, Испания.
Лига чемпионов 2024/25. 1/8 финала
Первый матч, 5 марта
Бенфика (Португалия) – Барселона (Испания) – 0:0 (матч продолжается)
Удаление: Кубарси, 22
(новость обновляется)
Бенфика – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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