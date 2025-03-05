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Лига Европы
05 марта 2025, 16:14 | Обновлено 05 марта 2025, 16:16
484
1

Балакин обслужит матч плей-офф еврокубка с командой игрока сборной Украины

Украинский арбитр будет работать на игре «Буде-Глимт» – «Олимпиакос»

05 марта 2025, 16:14 | Обновлено 05 марта 2025, 16:16
484
1
Балакин обслужит матч плей-офф еврокубка с командой игрока сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Балакин

В четверг, 6 марта 2025 года, состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы между норвежским «Буде-Глимт» и греческим «Олимпиакосом».

Этот поединок будет обслуживать украинская бригада арбитров, сообщает официальный сайт УЕФА.

Главным арбитром встречи назначен Николай Балакин. Его ассистентами стали Александр Беркут и Дмитрий Запороженко. За VAR на матче будет отвечать итальянец Марко Ди Белло, а ассистировать ему будет Виктор Копиевский. Четвертый арбитр – Виталий Романов.

Начало матча «Буде-Глимт» – «Олимпиакос» запланировано в 22:00 по киевскому времени.

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Буде-Глимт Олимпиакос Пирей Роман Яремчук Николай Балакин Лига Европы судейские назначения Дмитрий Запороженко Александр Беркут Виталий Романов Виктор Копиевский
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Источник
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Victor673256ua
Добре, що наші арбітрі працюють на єврокубках. Але хотілось щоб їх більше було
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