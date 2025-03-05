Балакин обслужит матч плей-офф еврокубка с командой игрока сборной Украины

В четверг, 6 марта 2025 года, состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы между норвежским «Буде-Глимт» и греческим «Олимпиакосом».

Этот поединок будет обслуживать украинская бригада арбитров, сообщает официальный сайт УЕФА.

Главным арбитром встречи назначен Николай Балакин. Его ассистентами стали Александр Беркут и Дмитрий Запороженко. За VAR на матче будет отвечать итальянец Марко Ди Белло, а ассистировать ему будет Виктор Копиевский. Четвертый арбитр – Виталий Романов.

Начало матча «Буде-Глимт» – «Олимпиакос» запланировано в 22:00 по киевскому времени.