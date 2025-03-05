5 марта в 22:00 в Париже проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Французский клуб ПСЖ на арене «Парк де Пренс» принимает английский «Ливерпуль».

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Ответный матч пройдет спустя неделю, 11 марта, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

ПСЖ – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)