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Лига чемпионов
05 марта 2025, 22:14 | Обновлено 05 марта 2025, 22:20
672
0

ПСЖ – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов

05 марта 2025, 22:14 | Обновлено 05 марта 2025, 22:20
672
0
ПСЖ – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

5 марта в 22:00 в Париже проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Французский клуб ПСЖ на арене «Парк де Пренс» принимает английский «Ливерпуль».

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Ответный матч пройдет спустя неделю, 11 марта, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

ПСЖ – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Ливерпуль ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Ливерпуль видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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