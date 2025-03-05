Лига чемпионов05 марта 2025, 22:14 | Обновлено 05 марта 2025, 22:20
672
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ПСЖ – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов
05 марта 2025, 22:14 | Обновлено 05 марта 2025, 22:20
672
0
5 марта в 22:00 в Париже проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
Французский клуб ПСЖ на арене «Парк де Пренс» принимает английский «Ливерпуль».
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Ответный матч пройдет спустя неделю, 11 марта, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».
ПСЖ – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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