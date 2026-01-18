Потеря для Флика. Лидер Барселоны пропустит матч с Реал Сосьедадом

«Барселона» несет серьезную кадровую потерю перед выездным матчем 20-го тура Ла Лиги с «Реал Сосьедадом», который состоится 18 января и начнется в 22:00 по киевскому времени.

В этой игре каталонцам не сможет помочь лидер команды, бразильский вингер Рафинья. Игрок не был включен в заявку команды на матч из‑за проблем со здоровьем.

Травма не носит серьезного характера, но конкретные сроки его возвращения на поле «Барселона» не называет.

В текущем сезоне Рафинья провел 18 матчей во всех турнирах, забив 11 голов и отдав пять результативных передач.

