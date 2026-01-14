Как изменилась статистика Рафиньи под руководством Ханси-Дитера Флика?

Бразильский игрок «Барселоны» Рафинья существенно улучшил свои бомбардирские показатели после того, как тренером каталонцев стал Ханси Флик.

Под руководством Хави Рафинья сыграл за «Барселону» 87 матчей во всех турнирах, в которых отличился 20 голами и 23 ассистами.

С тех пор, как клуб возглавил Ханси Флик, бразилец только в 74 поединках имеет в своем активе уже 45 забитых мячей и 26 результативных передач.

Ниже приведем сравнение количества игрового времени и результативных действий Рафиньи под руководством Хави и Ханси Флика.

Рафинья в Барселоне под руководством Хави

87 матчей (60 в стартовом составе)

4 874 сыгранные минуты

20 голов

23 ассиста

43 результативных действия

Рафинья в Барселоне под руководством Ханси Флика