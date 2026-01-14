Как изменилась статистика Рафиньи под руководством Ханси-Дитера Флика?
Сделаем сравнение выступлений бразильца в составе «блаугранас» в период Хави и Флика
Бразильский игрок «Барселоны» Рафинья существенно улучшил свои бомбардирские показатели после того, как тренером каталонцев стал Ханси Флик.
Под руководством Хави Рафинья сыграл за «Барселону» 87 матчей во всех турнирах, в которых отличился 20 голами и 23 ассистами.
С тех пор, как клуб возглавил Ханси Флик, бразилец только в 74 поединках имеет в своем активе уже 45 забитых мячей и 26 результативных передач.
Ниже приведем сравнение количества игрового времени и результативных действий Рафиньи под руководством Хави и Ханси Флика.
Рафинья в Барселоне под руководством Хави
- 87 матчей (60 в стартовом составе)
- 4 874 сыгранные минуты
- 20 голов
- 23 ассиста
- 43 результативных действия
Рафинья в Барселоне под руководством Ханси Флика
- 74 матча (67 в стартовом составе)
- 5 761 сыгранная минута
- 45 голов
- 26 ассистов
- 71 результативное действие
