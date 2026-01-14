Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
14 января 2026, 11:37 | Обновлено 14 января 2026, 11:39
Как изменилась статистика Рафиньи под руководством Ханси-Дитера Флика?

Сделаем сравнение выступлений бразильца в составе «блаугранас» в период Хави и Флика

Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

Бразильский игрок «Барселоны» Рафинья существенно улучшил свои бомбардирские показатели после того, как тренером каталонцев стал Ханси Флик.

Под руководством Хави Рафинья сыграл за «Барселону» 87 матчей во всех турнирах, в которых отличился 20 голами и 23 ассистами.

С тех пор, как клуб возглавил Ханси Флик, бразилец только в 74 поединках имеет в своем активе уже 45 забитых мячей и 26 результативных передач.

Ниже приведем сравнение количества игрового времени и результативных действий Рафиньи под руководством Хави и Ханси Флика.

Рафинья в Барселоне под руководством Хави

  • 87 матчей (60 в стартовом составе)
  • 4 874 сыгранные минуты
  • 20 голов
  • 23 ассиста
  • 43 результативных действия

Рафинья в Барселоне под руководством Ханси Флика

  • 74 матча (67 в стартовом составе)
  • 5 761 сыгранная минута
  • 45 голов
  • 26 ассистов
  • 71 результативное действие

Сообщение, распространенное Opta Analyst (@optaanalyst)

Хави Ханс-Дитер Флик Рафинья Диас статистика Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
