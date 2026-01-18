ВИДЕО. Украинский нападающий ассистом принес команде победу в Бельгии

17 января молодой украинский нападающий Руслан Выдыш отметился результативной передачей за «Гент U-23» в матче 20-го тура Челленджер Про Лиги – второго по значимости чемпионата Бельгии.

Руслан вышел в стартовом составе на выездной поединок против «Андерлехта U-23» и отыграл все 90 минут.

При счёте 1:1 Видиш сделал результативную передачу на 79-й минуте, которая принесла минимальную победу «Генту U-21» – 2:1.

В турнирной таблице «Гент U-23» находится на восьмой позиции (27 очков).

На счету Руслана в этом сезоне 19 поединков, в которых он оформил четыре гола и два ассиста.

Челленджер Про Лига. 20-й тур, 17 января

«Андерлехт U-23» – «Гент U-23» – 1:2

Голы: Стерналь, 29 (пен.) – Силла, 25, Диалло, 79

Удаление: Антви, 65

Видео голов и обзор матча: