ВИДЕО. Украинский нападающий ассистом принес команде победу в Бельгии
Руслан Выдыш помог «Генту U-23» зароботать три пункта
17 января молодой украинский нападающий Руслан Выдыш отметился результативной передачей за «Гент U-23» в матче 20-го тура Челленджер Про Лиги – второго по значимости чемпионата Бельгии.
Руслан вышел в стартовом составе на выездной поединок против «Андерлехта U-23» и отыграл все 90 минут.
При счёте 1:1 Видиш сделал результативную передачу на 79-й минуте, которая принесла минимальную победу «Генту U-21» – 2:1.
В турнирной таблице «Гент U-23» находится на восьмой позиции (27 очков).
На счету Руслана в этом сезоне 19 поединков, в которых он оформил четыре гола и два ассиста.
Челленджер Про Лига. 20-й тур, 17 января
«Андерлехт U-23» – «Гент U-23» – 1:2
Голы: Стерналь, 29 (пен.) – Силла, 25, Диалло, 79
Удаление: Антви, 65
Видео голов и обзор матча:
