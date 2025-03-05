В Германии нацелились на двух молодых талантов Реала

Бразильский нападающий Эндрик и турецкий вингер Арда Гюлер, которые выступают за мадридский «Реал», привлекают внимание «РБ Лейпциг», сообщает Fichajes.

По информации источника, немецкий клуб заинтересован в подписании футболистов для усиления состава и замены Беньямина Шешко и Хави Симонса, если они покинут клуб. Рассматривается вариант с арендой.

Ардой Гюлером также интересуется франкфуртский «Айнтрахт».

Ранее сообщалось о том, что «Реал» получил предложение по звездному полузащитнику.