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  4. В Германии нацелились на двух молодых талантов Реала
Испания
05 марта 2025, 22:15 |
551
0

В Германии нацелились на двух молодых талантов Реала

Арда Гюлер и Эндрик привлекают внимание «РБ Лейпциг»

05 марта 2025, 22:15 |
551
0
В Германии нацелились на двух молодых талантов Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Гюлер и Эндрик

Бразильский нападающий Эндрик и турецкий вингер Арда Гюлер, которые выступают за мадридский «Реал», привлекают внимание «РБ Лейпциг», сообщает Fichajes.

По информации источника, немецкий клуб заинтересован в подписании футболистов для усиления состава и замены Беньямина Шешко и Хави Симонса, если они покинут клуб. Рассматривается вариант с арендой.

Ардой Гюлером также интересуется франкфуртский «Айнтрахт».

Ранее сообщалось о том, что «Реал» получил предложение по звездному полузащитнику.

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Арда Гюлер Эндрик Реал Мадрид РБ Лейпциг трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Бундеслиги Беньямин Шешко Хави Симонс Айнтрахт Франкфурт
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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