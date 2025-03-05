5 марта в 22:00 в Париже проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Французский клуб ПСЖ на арене «Парк де Пренс» принимает английский «Ливерпуль».

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Ответный матч пройдет спустя неделю, 11 марта, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

На 20-й минуте гол Хвичи Кварацхелии в ворота Ливерпуля был отменен из-за офсайда.

Гол Хвичи в ворота Ливерпуля отменен из-за офсайда после просмотра VAR