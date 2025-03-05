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Лига чемпионов
05 марта 2025, 22:23 | Обновлено 05 марта 2025, 22:30
354
0

Гол Хвичи в ворота Ливерпуля отменен из-за офсайда после просмотра VAR

Кварацхелия и его партнеры по ПСЖ зря радовались на 20-й минуте

05 марта 2025, 22:23 | Обновлено 05 марта 2025, 22:30
354
0
Гол Хвичи в ворота Ливерпуля отменен из-за офсайда после просмотра VAR
Getty Images/Global Images Ukraine

5 марта в 22:00 в Париже проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Французский клуб ПСЖ на арене «Парк де Пренс» принимает английский «Ливерпуль».

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Ответный матч пройдет спустя неделю, 11 марта, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

На 20-й минуте гол Хвичи Кварацхелии в ворота Ливерпуля был отменен из-за офсайда.

Гол Хвичи в ворота Ливерпуля отменен из-за офсайда после просмотра VAR

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Ливерпуль ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Ливерпуль офсайд (вне игры) VAR Хвича Кварацхелия видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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