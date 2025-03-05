Лига чемпионов05 марта 2025, 22:23 | Обновлено 05 марта 2025, 22:30
354
0
Гол Хвичи в ворота Ливерпуля отменен из-за офсайда после просмотра VAR
Кварацхелия и его партнеры по ПСЖ зря радовались на 20-й минуте
05 марта 2025, 22:23 | Обновлено 05 марта 2025, 22:30
354
0
5 марта в 22:00 в Париже проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
Французский клуб ПСЖ на арене «Парк де Пренс» принимает английский «Ливерпуль».
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Ответный матч пройдет спустя неделю, 11 марта, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».
На 20-й минуте гол Хвичи Кварацхелии в ворота Ливерпуля был отменен из-за офсайда.
Гол Хвичи в ворота Ливерпуля отменен из-за офсайда после просмотра VAR
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 05 марта 2025, 08:51 1
The Ring обновил рейтинг лучших боксеров супертяжелого веса
Хоккей | 05 марта 2025, 01:59 5
Несмотря на хищные намерения руководства США, The Great One не скрывает симпатий к Трампу
Футбол | 05.03.2025, 17:17
Футбол | 05.03.2025, 18:55
Футбол | 05.03.2025, 22:15
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
05.03.2025, 08:06 33
04.03.2025, 15:08
03.03.2025, 22:25 1
03.03.2025, 20:31 12
04.03.2025, 00:14
05.03.2025, 00:59 1
04.03.2025, 12:59 2
05.03.2025, 01:38 1