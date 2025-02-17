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Украина. Премьер лига
17 февраля 2025, 09:43 |
489
1

Покинет ли Пушич Шахтер ради Фейеноорда? Журналист удивил ответом

В Нидерландах не верят, что босниец может встать у руля роттердамцев прямо сейчас

17 февраля 2025, 09:43 |
489
1
Покинет ли Пушич Шахтер ради Фейеноорда? Журналист удивил ответом
shakhtar.com

Нидерландские СМИ продолжают сватать главного тренера «Шахтера» Марино Пушича на вакантную ныне должность наставника «Фейеноорда».

Босниец ранее работал в роттердамском клубе ассистентом Арне Слота, и именно оттуда переехал работать в Украину.

Однако в ближайшее время Пушич вряд ли вернется в «Фейеноорд». Более того, по данным журналиста Денниса ван Эрсела, босниец и вовсе не является приоритетным кандидатом для роттердамцев, хотя ранее в прессе говорили об обратном.

«Я был бы очень удивлен, если бы Пушич в ближайшее время появился в «Фейеноорде». Я слышал, что он определенно не кандидат номер один», – заявил ван Эрсел.

Также этот же журналист заявил, что экс-коуч «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не имеет желания возвращаться сейчас к тренерской деятельности ради работы с «Фейеноордом».

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Марино Пушич Шахтер Донецк Фейеноорд назначение тренера
Алексей Сливченко Источник: FCUpdate.nl
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Комментарии 1
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Gargantua81
да уже ясно, что тренер он слабенький. 
быть ассистентом и фишки на доске двигать это одно, а руководить совсем другое. Тут еще и харизма нужна. 
Вот у Шовковского с харизмой отлично, но ему не хватает помощника, который бы фишки двигал. Тактически слабоват.
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