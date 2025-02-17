Покинет ли Пушич Шахтер ради Фейеноорда? Журналист удивил ответом

Нидерландские СМИ продолжают сватать главного тренера «Шахтера» Марино Пушича на вакантную ныне должность наставника «Фейеноорда».

Босниец ранее работал в роттердамском клубе ассистентом Арне Слота, и именно оттуда переехал работать в Украину.

Однако в ближайшее время Пушич вряд ли вернется в «Фейеноорд». Более того, по данным журналиста Денниса ван Эрсела, босниец и вовсе не является приоритетным кандидатом для роттердамцев, хотя ранее в прессе говорили об обратном.

«Я был бы очень удивлен, если бы Пушич в ближайшее время появился в «Фейеноорде». Я слышал, что он определенно не кандидат номер один», – заявил ван Эрсел.

Также этот же журналист заявил, что экс-коуч «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не имеет желания возвращаться сейчас к тренерской деятельности ради работы с «Фейеноордом».