Покинет ли Пушич Шахтер ради Фейеноорда? Журналист удивил ответом
В Нидерландах не верят, что босниец может встать у руля роттердамцев прямо сейчас
Нидерландские СМИ продолжают сватать главного тренера «Шахтера» Марино Пушича на вакантную ныне должность наставника «Фейеноорда».
Босниец ранее работал в роттердамском клубе ассистентом Арне Слота, и именно оттуда переехал работать в Украину.
Однако в ближайшее время Пушич вряд ли вернется в «Фейеноорд». Более того, по данным журналиста Денниса ван Эрсела, босниец и вовсе не является приоритетным кандидатом для роттердамцев, хотя ранее в прессе говорили об обратном.
«Я был бы очень удивлен, если бы Пушич в ближайшее время появился в «Фейеноорде». Я слышал, что он определенно не кандидат номер один», – заявил ван Эрсел.
Также этот же журналист заявил, что экс-коуч «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не имеет желания возвращаться сейчас к тренерской деятельности ради работы с «Фейеноордом».
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быть ассистентом и фишки на доске двигать это одно, а руководить совсем другое. Тут еще и харизма нужна.
Вот у Шовковского с харизмой отлично, но ему не хватает помощника, который бы фишки двигал. Тактически слабоват.