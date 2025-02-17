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Украина. Премьер лига
17 февраля 2025, 13:34 |
442
2

«Чувствуется доверие». 14-летний голкипер Кривбасса о сборах с основой

Даниил Сычов прошел сборы с основной командой «Кривбасса»

17 февраля 2025, 13:34 |
442
2
«Чувствуется доверие». 14-летний голкипер Кривбасса о сборах с основой
ФК Кривбасс. Даниил Сычов

Криворожский «Кривбасс» подготовку ко в торой части сезона проводил в Испании. Вместе с основным составом тренировался и 14-летний голкипер «Кривбасса» и сборной Украины U-15 Даниил Сычов. Юный футболист рассказал, как проходит адаптация во взрослом футболе.

– Даниил, почувствовал, насколько велика разница между подготовками в ДЮФЛУ и УПЛ?

– Юношеский футбол сильно отличается от УПЛ. В юношеском футболе игроки еще изучают те или иные упражнения, а вот на взрослом уровне эти упражнения уже совершенствуют и стараются их делать как можно лучше.

– Общий язык с вратарями «Кривбасса» и тренером вратарей Тарасом Гребенюком нашел быстро?

– Тарас Александрович очень помогает, постоянно подсказывает. Мы постоянно в проекте и плодотворно работали с ним, и с другими вратарями. Другие вратари, которые более опытны, также мне помогали. Благодаря им мне было легче влиться в коллектив.

– Расскажи о вызове в сборную Украины U-15 в прошлом году и свой дебют за сине-желтых.

– После вызова в сборную Украины U-15, конечно, почувствовал больше уверенности в своих силах. Тем более, что тренировки на сборах с главной командой «Кривбасса» мне очень помогают для дальнейшего прогресса. Защищать цвета национальной сборной – мечта любого украинского футболиста.

– Юрий Вернидуб доверяет молодежи. Успел это почувствовать?

– Да, и это классно. Доверие очень чувствуется. Вообще мне нравится и импонирует то, что Кривбасс дает шанс молодым футболистам, в частности вратарям в том числе. Молодые игроки могут показать свои лучшие качества как на тренировках в Кривом Роге, так и на сборах.

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Кривбасс Кривой Рог учебно-тренировочные сборы женская сборная Украины по футболу U-15 Юрий Вернидуб
Сергей Турчак Источник: ФК Кривбасс
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Виктор Попов
Имел опыт игры в 16 лет за взрослую команду. Своим детям не разрешил бы ни под каким видом. 
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0
Mark4854590
Добре, що Вернидуб довіряє молоді. Я для хлопця пройти збори з головною командою - великий досвід
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0
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