«Чувствуется доверие». 14-летний голкипер Кривбасса о сборах с основой

Криворожский «Кривбасс» подготовку ко в торой части сезона проводил в Испании. Вместе с основным составом тренировался и 14-летний голкипер «Кривбасса» и сборной Украины U-15 Даниил Сычов. Юный футболист рассказал, как проходит адаптация во взрослом футболе.

– Даниил, почувствовал, насколько велика разница между подготовками в ДЮФЛУ и УПЛ?

– Юношеский футбол сильно отличается от УПЛ. В юношеском футболе игроки еще изучают те или иные упражнения, а вот на взрослом уровне эти упражнения уже совершенствуют и стараются их делать как можно лучше.

– Общий язык с вратарями «Кривбасса» и тренером вратарей Тарасом Гребенюком нашел быстро?

– Тарас Александрович очень помогает, постоянно подсказывает. Мы постоянно в проекте и плодотворно работали с ним, и с другими вратарями. Другие вратари, которые более опытны, также мне помогали. Благодаря им мне было легче влиться в коллектив.

– Расскажи о вызове в сборную Украины U-15 в прошлом году и свой дебют за сине-желтых.

– После вызова в сборную Украины U-15, конечно, почувствовал больше уверенности в своих силах. Тем более, что тренировки на сборах с главной командой «Кривбасса» мне очень помогают для дальнейшего прогресса. Защищать цвета национальной сборной – мечта любого украинского футболиста.

– Юрий Вернидуб доверяет молодежи. Успел это почувствовать?

– Да, и это классно. Доверие очень чувствуется. Вообще мне нравится и импонирует то, что Кривбасс дает шанс молодым футболистам, в частности вратарям в том числе. Молодые игроки могут показать свои лучшие качества как на тренировках в Кривом Роге, так и на сборах.