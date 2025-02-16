Турнирная таблица АПЛ. Ливерпуль рвется к титулу. Куда падает Ман Юнайтед?

С 14 по 16 февраля состоялись матчи 25-го тура Английской Премьер-лиги.

16 февраля укрепил лидерство Ливерпуль, переиграв Вулверхэмптон (2:1).

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«Тоттенхэм» дома обыграл «Манчестер Юнайтед» (1:0). Единственный гол в матче для хозяев поля забил Джеймс Мэддисон, удачно сыграв на добивании на 13-й минуте.

Тоттенхэм поднялся на 12-е место с 30 очками. Манчестер Юнайтед остается в турнирной яме на 15-й позиции (29 пунктов).

Лидеры АПЛ: Ливерпуль (60 очков), Арсенал (53), Ноттингем Форест (47), Ман Сити (44), Борнмут, Челси (по 43), Ньюкасл (по 41).

⚽️ Английская Премьер-лига

25-й тур, 14–16 февраля 2025

🔹 14 февраля

22:00. Брайтон – Челси – 3:0

🔹 15 февраля

14:30. Лестер – Арсенал – 0:2

– 0:2 17:00. Астон Вилла – Ипсвич – 1:1

17:00. Вест Хэм – Брентфорд – 0:1

– 0:1 17:00. Манчестер Сити – Ньюкасл – 4:0

– Ньюкасл – 4:0 17:00. Саутгемптон – Борнмут – 1:3

– 1:3 17:00. Фулхэм – Ноттингем Форест – 2:1

– Ноттингем Форест – 2:1 19:30. Кристал Пэлас – Эвертон – 1:2

🔹 16 февраля

16:00. Ливерпуль – Вулверхэмптон – 2:1

– Вулверхэмптон – 2:1 18:30. Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед – 1:0

🏆 Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Ливерпуль 25 18 6 1 60 - 24 60 2 Арсенал 25 15 8 2 51 - 22 53 3 Ноттингем Форест 25 14 5 6 41 - 29 47 4 Манчестер Сити 25 13 5 7 52 - 35 44 5 Борнмут 25 12 7 6 44 - 29 43 6 Челси 25 12 7 6 47 - 34 43 7 Ньюкасл 25 12 5 8 42 - 33 41 8 Фулхэм 25 10 9 6 38 - 33 39 9 Астон Вилла 25 10 8 7 35 - 38 38 10 Брайтон 25 9 10 6 38 - 38 37 11 Брентфорд 25 10 4 11 43 - 42 34 12 Тоттенхэм 25 9 3 13 49 - 37 30 13 Кристал Пэлас 25 7 9 9 29 - 32 30 14 Эвертон 25 7 9 9 27 - 31 30 15 Манчестер Юнайтед 25 8 5 12 28 - 35 29 16 Вест Хэм 25 7 6 12 29 - 47 27 17 Вулверхэмптон 25 5 4 16 35 - 54 19 18 Ипсвич Таун 25 3 8 14 23 - 50 17 19 Лестер 25 4 5 16 25 - 55 17 20 Саутгемптон 25 2 3 20 19 - 57 9 Полная таблица

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