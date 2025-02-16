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Англия
16 февраля 2025, 22:45 | Обновлено 16 февраля 2025, 23:08
388
3

Турнирная таблица АПЛ. Ливерпуль рвется к титулу. Куда падает Ман Юнайтед?

Невозможно поверить, но Красные Дьяволы занимают 15-е место

16 февраля 2025, 22:45 | Обновлено 16 февраля 2025, 23:08
388
3
Турнирная таблица АПЛ. Ливерпуль рвется к титулу. Куда падает Ман Юнайтед?
Getty Images/Global Images Ukraine

С 14 по 16 февраля состоялись матчи 25-го тура Английской Премьер-лиги.

16 февраля укрепил лидерство Ливерпуль, переиграв Вулверхэмптон (2:1).

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«Тоттенхэм» дома обыграл «Манчестер Юнайтед» (1:0). Единственный гол в матче для хозяев поля забил Джеймс Мэддисон, удачно сыграв на добивании на 13-й минуте.

Тоттенхэм поднялся на 12-е место с 30 очками. Манчестер Юнайтед остается в турнирной яме на 15-й позиции (29 пунктов).

Лидеры АПЛ: Ливерпуль (60 очков), Арсенал (53), Ноттингем Форест (47), Ман Сити (44), Борнмут, Челси (по 43), Ньюкасл (по 41).

⚽️ Английская Премьер-лига

25-й тур, 14–16 февраля 2025

🔹 14 февраля

  • 22:00. Брайтон – Челси – 3:0

🔹 15 февраля

  • 14:30. Лестер – Арсенал – 0:2
  • 17:00. Астон Вилла – Ипсвич – 1:1
  • 17:00. Вест Хэм – Брентфорд – 0:1
  • 17:00. Манчестер Сити – Ньюкасл – 4:0
  • 17:00. Саутгемптон – Борнмут – 1:3
  • 17:00. Фулхэм – Ноттингем Форест – 2:1
  • 19:30. Кристал Пэлас – Эвертон – 1:2

🔹 16 февраля

  • 16:00. Ливерпуль – Вулверхэмптон – 2:1
  • 18:30. Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед – 1:0

🏆 Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Ливерпуль 25 18 6 1 60 - 24 60
2 Арсенал 25 15 8 2 51 - 22 53
3 Ноттингем Форест 25 14 5 6 41 - 29 47
4 Манчестер Сити 25 13 5 7 52 - 35 44
5 Борнмут 25 12 7 6 44 - 29 43
6 Челси 25 12 7 6 47 - 34 43
7 Ньюкасл 25 12 5 8 42 - 33 41
8 Фулхэм 25 10 9 6 38 - 33 39
9 Астон Вилла 25 10 8 7 35 - 38 38
10 Брайтон 25 9 10 6 38 - 38 37
11 Брентфорд 25 10 4 11 43 - 42 34
12 Тоттенхэм 25 9 3 13 49 - 37 30
13 Кристал Пэлас 25 7 9 9 29 - 32 30
14 Эвертон 25 7 9 9 27 - 31 30
15 Манчестер Юнайтед 25 8 5 12 28 - 35 29
16 Вест Хэм 25 7 6 12 29 - 47 27
17 Вулверхэмптон 25 5 4 16 35 - 54 19
18 Ипсвич Таун 25 3 8 14 23 - 50 17
19 Лестер 25 4 5 16 25 - 55 17
20 Саутгемптон 25 2 3 20 19 - 57 9
Полная таблица

📊 Инфографика

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу статистические расклады Ливерпуль Эвертон Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Ньюкасл Фулхэм Астон Вилла Кристал Пэлас Вулверхэмптон Саутгемптон Ноттингем Форест Ипсвич Арсенал Лондон Брентфорд Манчестер Сити Брайтон Александр Зинченко Борнмут Лестер Виталий Миколенко Михаил Мудрик выбор редакции Челси Вест Хэм Илья Забарный Егор Ярмолюк Ливерпуль - Вулверхэмптон Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 3
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Dysear
якось обідно за Лестер, лиш повернулися з Чемпіоншипу та вже у зоні вильоту, мав надії що затримаються більше чим на сезон у АПЛ(
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0
WalterBlack
я навіть не знаю хто зможе витягнути МЮ з цієї ситуації, видно що проблема не а Аморимі та гравцях, є якась проблема в самому клубі...
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0
Saar
МЮ хоче стати Чемпіоном Чемпіоншіпа
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0
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