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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Халидж
21.12.2023 17:00 – FT 3 : 0
Аль-Фейха
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Саудовская Аравия
22 декабря 2023, 04:33 | Обновлено 22 декабря 2023, 04:34
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0

Разгром от Аль-Хиляля. Кто догнал Роналду в списке бомбардиров в Аравии?

21 декабря состоялся матчи 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии

22 декабря 2023, 04:33 | Обновлено 22 декабря 2023, 04:34
360
0
Разгром от Аль-Хиляля. Кто догнал Роналду в списке бомбардиров в Аравии?
ФК Аль-Хіляль. Александар Митрович

21 декабря состоялось 3 матча18-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

«Аль-Халидж» дома обыграл «Аль-Фейха» 3:0, а «Дамак» на своем поле выиграл у «Аль-Таи».

Лидер чемпионата «Аль-Хиляль» поиздевался над ФК «Абха».

«Лидеры» разгромили соперников со счетом 7:0. Хет-триком в этом поединке отметился Сергей Милинкович-Савич.

Также гол и ассист на счету сербского форварда Александара Митровича. Благодаря этому забитому мячу Митрович догнал звездного португальского игрока «Аль-Насра» Криштиану Роналду в списке бомбардиров чемпионата.

Теперь у Александара и КриРо по 16 голов. У серба – 4 ассиста, а у португальца – 8 голевых передач.

Сейчас «Аль-Хиляль» занимает первое место в таблице турнира. У команды 50 очков после 18 сыгранных туров. У ближайшего преследователя «Аль-Насра» 37 пунктов, но у всемирного клуба на 2 игры меньше.

Чемпионат Саудовской Аравии. 18-й тур. 21 декабря

  • Аль-Халидж – Аль-Фейха – 3:0
  • Дамак – Аль-Таи – 3:0
  • Аль-Хиляль – Абха – 7:0

Таблица чемпионата Саудовской Аравии

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Аль-Халидж Аль-Фейха Абха Александар Митрович Дамак Аль-Таи Аль-Хиляль Криштиану Роналду Сергей Милинкович-Савич лучший бомбардир чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Источник Sport.ua
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