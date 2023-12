Разгром от Аль-Хиляля. Кто догнал Роналду в списке бомбардиров в Аравии?

21 декабря состоялось 3 матча18-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

«Аль-Халидж» дома обыграл «Аль-Фейха» 3:0, а «Дамак» на своем поле выиграл у «Аль-Таи».

Лидер чемпионата «Аль-Хиляль» поиздевался над ФК «Абха».

«Лидеры» разгромили соперников со счетом 7:0. Хет-триком в этом поединке отметился Сергей Милинкович-Савич.

Также гол и ассист на счету сербского форварда Александара Митровича. Благодаря этому забитому мячу Митрович догнал звездного португальского игрока «Аль-Насра» Криштиану Роналду в списке бомбардиров чемпионата.

Теперь у Александара и КриРо по 16 голов. У серба – 4 ассиста, а у португальца – 8 голевых передач.

Сейчас «Аль-Хиляль» занимает первое место в таблице турнира. У команды 50 очков после 18 сыгранных туров. У ближайшего преследователя «Аль-Насра» 37 пунктов, но у всемирного клуба на 2 игры меньше.

Чемпионат Саудовской Аравии. 18-й тур. 21 декабря

Таблица чемпионата Саудовской Аравии

