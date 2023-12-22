Разгром от Аль-Хиляля. Кто догнал Роналду в списке бомбардиров в Аравии?
21 декабря состоялся матчи 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии
21 декабря состоялось 3 матча18-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
«Аль-Халидж» дома обыграл «Аль-Фейха» 3:0, а «Дамак» на своем поле выиграл у «Аль-Таи».
Лидер чемпионата «Аль-Хиляль» поиздевался над ФК «Абха».
«Лидеры» разгромили соперников со счетом 7:0. Хет-триком в этом поединке отметился Сергей Милинкович-Савич.
Также гол и ассист на счету сербского форварда Александара Митровича. Благодаря этому забитому мячу Митрович догнал звездного португальского игрока «Аль-Насра» Криштиану Роналду в списке бомбардиров чемпионата.
Теперь у Александара и КриРо по 16 голов. У серба – 4 ассиста, а у португальца – 8 голевых передач.
Сейчас «Аль-Хиляль» занимает первое место в таблице турнира. У команды 50 очков после 18 сыгранных туров. У ближайшего преследователя «Аль-Насра» 37 пунктов, но у всемирного клуба на 2 игры меньше.
Чемпионат Саудовской Аравии. 18-й тур. 21 декабря
- Аль-Халидж – Аль-Фейха – 3:0
- Дамак – Аль-Таи – 3:0
- Аль-Хиляль – Абха – 7:0
Таблица чемпионата Саудовской Аравии
Ok, no more goals please.— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) December 21, 2023
FULL TIME 🔚
It was sensational! This one is for you LEADERS 💙#AlHilal 👏🏻#AlHilal_Abha 7-0 pic.twitter.com/begw7vxANo
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