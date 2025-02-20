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  4. Анчелотти оценил перформанс Мбаппе в матче с Ман Сити, сравнив с Роналду
Лига чемпионов
20 февраля 2025, 07:54 |
830
0

Анчелотти оценил перформанс Мбаппе в матче с Ман Сити, сравнив с Роналду

Итальянец доволен игрой Килиана

20 февраля 2025, 07:54 |
830
0
Анчелотти оценил перформанс Мбаппе в матче с Ман Сити, сравнив с Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился эмоциями от игры Килиана Мбаппе, оформившего хет-трик в матче против «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов (3:1).

«Мбаппе имеет мастерство, необходимое для достижения показателей Роналду, но ему придется поработать, потому что Криштиану задал очень высокую планку.

Но Килиан с большим энтузиазмом относится к игре за эту команду и способен выйти на уровень Роналду. Но просто не будет. Ему нужно работать», – лаконично заявил итальянец.

В следующем раунде соревнований подопечные Карло Анчелотти сыграют против мадридского «Атлетико» или немецкого «Байера».

Ранее сообщалось, что звезда «Реала» пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов из-за выходки в матче против «Манчестер Сити».

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Килиан Мбаппе Карло Анчелотти Реал Мадрид Реал - Манчестер Сити Лига чемпионов Манчестер Сити Криштиану Роналду
Олег Вахоцкий Источник: Marca
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